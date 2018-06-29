Восстание машин - смартфоны Samsung самовольно рассылают фото владельцев

Восстание машин - смартфоны Samsung массово рассылают фото владельцев. Фото: Илья Табаченко

Пользователи Samsung пожаловались на отправку их фото без разрешения

29 июня, PrimaMedia. Смартфоны Samsung начали тайно рассылать фото пользователей. Владельцы телефонов пожаловались на то, что устройства без разрешения рассылают их фото людям из списка контактов. По всей видимости, проблема появилась после обновления приложения Samsung Messages, передает ИА AmurMedia.

О проблемах сообщили пользователи портала Reddit. В ответ на жалобы им посоветовали отключить автообновление приложения и закрыть приложению доступ к памяти аппарата. Неприятности со смартфонами возникли в основном у пользователей моделей Galaxy S9 и Galaxy Note 8, но, не исключено, что затронули и другие модели линии Galaxy, пишет NDTV.

Производитель пока не прокомментировал сообщение о "фотоспаме". Сообщается, что ошибка на данный момент не исправлена.

Samsung Messages — базовое приложение смартфонов Samsung, позволяющее обмениваться текстовыми и звуковыми сообщениями.