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Долго не думая: Минфин может успеть ввести пошлины на интернет-товары с 1 июля

Максимальная сумма для бесплатной посылки не должна превысить 500 евро

29 июня, PrimaMedia. Министерство финансов России предложило новую схему по введению пошлин на покупки в зарубежных интернет – магазинах. Документ предполагает введение пошлин на товары, стоимостью выше 500 евро уже с 1 июля, передает ИА AmurMedia.

Документ хоть и обсуждался только 28 июня, но до 1 числа может быть согласован. Об этом говорят сразу несколько источников РБК. Если все-таки проект Минфина одобрят, то новые пошлинные правила будут таковы: с 1 июля 2018 пошлиной будут облагаться все товары суммарной месячной стоимостью более 500 евро и весом свыше 31 кг, и с 1 июля 2019 года за покупки, стоимость которых превышает 100 евро или 200 евро в месяц на человека.

ФТС при этом настаивает на том, чтобы пошлиной облагались все интернет-покупки.

Сегодня пошлиной облагаются товары, приобретенные за рубежом через Интернет, дороже 1000 евро в месяц и тяжелее 31 килограмма.

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