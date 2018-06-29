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Пневмония в массы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости в этом году

В первом квартале переболело на 40% больше детей

29 июня, PrimaMedia. В первом квартале 2018 зафиксирован существенный рост заболеваемости пневмонией. Число заболевших увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом, передает ИА AmurMedia.

Больше всего пневмония в этом году разыгралась среди детей. Число заболевших в их рядах увеличилось аж на 40%, говорится в докладе Роспотребнадзора.

Такие цифры в ведомстве объясняют увеличением количества осложнений от гриппа и ОРВИ. Еще одной причиной роста может служить загрязнение воздуха. По данным Росстата, в I квартале 2018 года зафиксировано на 22% больше случаев его загрязнения, чем годом ранее.

Всего в I квартале 2018-го воспаление легких перенесли 220,3 тысячи человек, год назад в тот же период — 189,7 тысяч. Среди детей заболели в этом году 91,4 тысячи, против показателя прошлого года — 63,6 тысячи.

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