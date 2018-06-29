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Россияне будут платить за ЖКХ больше

Новые тарифы начнут действовать с июля

29 июня, PrimaMedia. Тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг проиндексируют в июле. Цены во всех регионах страны вырастут в среднем на 4%, передает ИА AmurMedia.

О том, как в 2018 – м пройдет ежегодная индексация тарифов рассказала "Российской газете" директор Национального центра контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

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Самый высокий рост в стоимости покажут квитанции за ЖКХ в Санкт-Петербурге и Якутии. Они вырастут на более чем на 6%. Немногим меньше увеличится цена в Кировской, Кемеровской и Нижегородской областях. Меньше всех рост цен затронет республики Северного Кавказа. В этих регионах, кстати, и цены меньше и дисциплина хромает – оплачивают услуги от 20 до 70% населения, а остальные россияне — 90%, говорит Разворотнева.

Кроме цен изменится с 1 июля и вид квитанции. Теперь форма будет содержать больше данных о платежах.

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