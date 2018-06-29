. Фото:

В регионах России запустят исправительные центры ФСИН для алиментщиков

Практика принудительных работ хорошо работает для взыскания

29 июня, PrimaMedia. Исправительные центры ФСИН в ближайшее время могут появиться во всех российских регионах. В них будут трудиться на благо общества злостные неплательщики алиментов. Такая практика уже показала отличные результаты в нескольких регионах России, передает ИА AmurMedia.

Все средства хороши: алиментщиков в России лишают прав и отдыха заграницей

Новый вид наказания за неуплату алиментов внедрили в России в прошлом году. Вместе с тем закон строго определил сроки для наступления наказания безответственным родителям: теперь за неуплату алиментов в течение нескольких месяцев наступит ответственность по КоАП. Если мера не подействует – будет возбуждено уголовное дело.

Через год работы система полностью оправдала себя. Злостных алиментщиков начали активно отправлять в исправительные центры Федеральной службы исполнения наказаний. Это некоторый вид ограничения свободы: хоть и не тюрьма, но уже проживание в казенном доме.

За четыре месяца суды вынесли 9,2 тысячи обвинительных приговоров злостным неплательщикам алиментов. Часть из них направилась на принудительные работы. Отправить большее число отцов на работу пока не получается. Исправительные центры нужно открывать во всех регионах страны.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан
Кто доживет до пенсии, а кто нет, рассказали российские ученые

28 июня, 19:25

Суд отправил директора Дальневосточного филиала РАНХиГС в СИЗО

27 июня, 16:50

Лекарства не будут продавать в российских магазинах

28 июня, 20:30

Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки

26 июня, 11:50

"Умер, еще вопросы есть?": русских врачей собираются научить вежливости

08:15

Восстание машин - смартфоны Samsung самовольно рассылают фото владельцев
«Островок безопасности» появился в тысячах магазинов «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia