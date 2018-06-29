В регионах России запустят исправительные центры ФСИН для алиментщиков

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Практика принудительных работ хорошо работает для взыскания

29 июня, PrimaMedia. Исправительные центры ФСИН в ближайшее время могут появиться во всех российских регионах. В них будут трудиться на благо общества злостные неплательщики алиментов. Такая практика уже показала отличные результаты в нескольких регионах России, передает ИА AmurMedia.

Новый вид наказания за неуплату алиментов внедрили в России в прошлом году. Вместе с тем закон строго определил сроки для наступления наказания безответственным родителям: теперь за неуплату алиментов в течение нескольких месяцев наступит ответственность по КоАП. Если мера не подействует – будет возбуждено уголовное дело.

Через год работы система полностью оправдала себя. Злостных алиментщиков начали активно отправлять в исправительные центры Федеральной службы исполнения наказаний. Это некоторый вид ограничения свободы: хоть и не тюрьма, но уже проживание в казенном доме.

За четыре месяца суды вынесли 9,2 тысячи обвинительных приговоров злостным неплательщикам алиментов. Часть из них направилась на принудительные работы. Отправить большее число отцов на работу пока не получается. Исправительные центры нужно открывать во всех регионах страны.