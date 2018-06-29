«Русагро»: Свинокомплекс в Приморье – самый современный в России – уже работает

Пресс-конференция в АПК: хорошие новости от "Русагро". Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

На племенную ферму агропромышленного холдинга в ТОР «Михайловский» доставлены первые свиноматки лучшей мировой генетики из Дании

29 июня, PrimaMedia. Прочти 3 года назад началось строительство племенной фермы Группы компаний "Русагро" на территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский" в Приморском крае. И вот настал день, когда генеральный директор "Русагро" Максим Басов объявил о поставке первой партии племенных свиноматок из Дании на свиноводческий комплекс – один из лучших в России. Поделиться хорошей новостью руководитель группы компаний решил на пресс-конференции в присутствии вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца, главного государственного ветеринарного инспектора Государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрия Кузина и главы Михайловского муниципального района Владимира Архипова, сообщает корр. ИА PrimaMedia.



"Сегодня (26 июня – прим. ред.) на ферму заехало примерно 500 животных лучшей мировой генетики. Они проделали очень большой путь, поскольку доставлены в Михайловский район из Дании, — сообщил журналистам Максим Басов. – Всего до конца декабря этого года на племенную ферму будет поставлено 3,6 тысячи свиноматок и 80 хряков из Дании. Таким образом, ферма будет полностью заполнена".



Генеральный директор "Русагро" Максим Басов. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Руководитель агрохолдинга напомнил, что начиная с 2016 года Группа "Русагро" реализует на Дальнем Востоке проект по строительству свинокомплексов мощностью 82 тысяч тонн свинины в живом весе, производства комбикорма и комплекса мясопереработки. Общий объем инвестиций в проект составляет 27,7 млрд рублей c НДС (23,5 млрд рублей без НДС), из которых 12 млрд рублей уже потрачены. Оператором проекта является ООО "Русагро-Приморье".Конфигурация проекта предусматривает создание племенной фермы на 3 тысячи чистопородных свиноматок и цех производства семени; шесть свинокомплексов по 3 тысячи свиноматок в каждом; элеватор; комбикормовый завод мощностью 300 тысяч тонн; завод по переработке отходов; убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тысяч голов в год.Свинокомплексы будут построены согласно лучшим практикам с использованием технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производства ремонтных свинок для замены основного маточного стада. Первая товарная продукция будет произведена в 2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Предусматривается, что в 2021 году на свиноводческих предприятиях "Русагро" будут работать более 2 тысяч сотрудников.Весь объем производимой свинины будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем заводе. ООО "Русагро-Приморье" планирует реализовывать около 20 тысяч тонн полутуши, 33 тысяч тонн кускового полуфабриката и 8 тысяч тонн субпродуктов в год, в основном на внутреннем рынке. В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тысяч тонн в живом весе. Как отметил Максим Басов, прежде всего компании интересны рынки Японии и Китая.

Комбикормовый завод и элеваторы. Фото: предоставлено ГК "Русагро" Племферма. Фото: предоставлено ГК "Русагро" 1 / 2

"Свинокомплекс, создаваемый в ТОР "Михайловский", является самым современным в стране. Он намного отличается от тех, что построены в центральной России, — отметил Максим Басов. – Производственные площади построены по принципу моноблоков, дабы уменьшить риски заболевания животных. По всем направлениям в свинокомплексе использованы самые инновационные решения. Оборудование – из Европы, США и Китая, есть и отечественное. Принцип один – мы собирали все самое лучшее, что есть на сегодняшний день в мировой отрасли свиноводства. Это позволит создать практически безотходное производство – вся свинина будет перерабатываться на 100%".



Как особо подчеркнул Максим Басов, проект реализовывался при поддержке федерального и регионального бюджета, а также с учетом возможностей, которые дает резидентство ТОР "Михайловский" (все объекты проекта построены на его территории), что особенно важно, поскольку вся инфраструктура создается с нуля.



Федеральный центр взял на себя финансирование обеспечения энергией, Приморский край – строительство дорог, Газпром – строительство газовой инфраструктуры, создающейся, по сути, для нужд Уссурийского городского округа и Михайловского муниципального района.



"Такие объекты нужны не только для Приморского края, но и для всей России, поскольку вопрос обеспечения населения мясом до сих пор строит на повестке, — подчеркнул вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин. – Для нашего края это, конечно, очень большое дело. На сегодняшний день собственной свининой край обеспечен менее чем на 30%. Свинокомплекс "Русагро" позволит обеспечить край качественной свининой полностью. Ну а Михайловский район, где осуществляется проект, почувствует на себя результаты уже через несколько лет. Достаточно сказать, что на предприятиях компании будет занято более 2 тысяч человек".



Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Создание свиноводческого комплекса "Русагро", конечно же, станет большим подспорьем для района, согласился глава муниципального образования Владимир Архипов."Понятно, что когда на территорию района приходит крупная компания, сразу возрастает занятость населения и увеличиваются налоговые поступления. В нашем случае "Русагро" проводит еще и программы социальной поддержки детских садов и школ – предприятие выделяло гранты на развитие материально-технической базы учреждений", — сообщил Владимир Архипов.



Глава Михайловского муниципального района Владимир Архипов. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

По словам главного государственного ветеринарного инспектора Государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрия Кузина, эта служба с самого начала приветствовала концепцию деления свинокомплекса на моноблоки и выпуска конечной продукции без доступа контрагентов. Это делает производство свинины на предприятиях "Русагро" в Приморье максимально безопасным с ветеринарной точки зрения.



Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Журналисты поинтересовались, каким образом ввод в строй свинокомплекса "Русагро" скажется на ценах на свинину в магазинах региона. Максим Басов заметил, что, согласно законам рынка, конкуренция всегда ведет к снижению цен. "Русагро" собирается сотрудничать со всеми крупными торговыми сетями Приморья, в том числе в плане реализации охлажденной продукции.Отвечая на вопрос, почему такой крупный холдинг, как "Русагро", пришел в Приморье, Максим Басов сказал, что причин было несколько: во-первых, хороший климат для растениеводства и, соответственно, кормовой базы для животных (кукуруза, соя, пшеница); во-вторых, близость к морю и связанная с этим возможность работать с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе; в-третьих, возможности, которые дает структура территории опережающего развития "Михайловский", и, наконец, поддержка, оказываемая краевой властью.