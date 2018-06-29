Просто праздник: женщинам и детям смягчили условия пребывания в СИЗО

29 июня, PrimaMedia. Подозреваемые в совершении преступлений женщины и дети, которые пребывают в следственных изоляторах России, получат существенные поблажки, передает ИА AmurMedia.
По данным Министерства юстиции с 6 июля этим категориям заключенных разрешат мыться в душе два раза в неделю.
Длительность банных процедур сохранят в пределах 15 минут. К слову сегодня заключенные могут помыться лишь один раз в неделю.
Еще один бонус – СИЗО заставят оборудовать камеры для женщин и несовершеннолетних телевизорами и холодильниками.