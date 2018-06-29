11 часов новейшей информации: интенсив по интернет-маркетингу пройдет во Владивостоке

Практический интенсив по интернет-маркетингу пройдет во Владивостоке 21-22 июля. Фото: Предоставлено организаторами

Эксперты IMA Digital на практике расскажут, как делать качественно и прибыльно

29 июня, PrimaMedia. Практический интенсив по интернет-маркетингу пройдет во Владивостоке 21-22 июля. В мероприятии примут участие собственники, директора и руководители маркетинговых отделов компаний Дальнего Востока. Количество мест ограниченно — всего 40. Эксперты инновационного маркетингового агентства IMA Digital на практике покажут, как создать продающий сайт с учетом всех современных тенденций и продвигать бизнес в сети, сообщает ИА PrimaMedia.

Спикеры интенсива – основатели Инновационного маркетингового агентства IMA Digital, cпециалисты в области привлечения трафика, SMM, повышения конверсии, email— и контент-маркетинга:

Михаил Соловчук — с 2013 года в digital-маркетинге, совладелец IMA Digital, бизнес-консультант, специалист по управлению продажами на рынке Приморья, спикер конференций "Золотой мост" и "Fitlove".

— с 2013 года в digital-маркетинге, совладелец IMA Digital, бизнес-консультант, специалист по управлению продажами на рынке Приморья, спикер конференций "Золотой мост" и "Fitlove". Максим Панкратов — основатель Инновационного маркетингового агентства IMA Digital. SMM-специалист, эксперт по продвижению в Instagram и применению новейших технологий продвижения бизнеса в Интернете. В число клиентов входят успешные компании не только Владивостока, но и всей России.

Спикеры не только на теории, но и на практике покажут, как создать и увеличить неограниченный поток клиентов из Интернета с помощью новейших инструментов интернет-маркетинга. Также подробно будут разобраны тренды 2018 года в digital-маркетинге и разобраны отдельные кейсы создания и увеличения потока клиентов.

Пройдя курс вы сможете:

Создать продающий сайт с учетом всех современных тенденций в маркетинге, с правильной структурой, текстом и привлекательным дизайном;

Продвигать свой бизнес в сети, используя инструменты Yandex Direct и Google ADwords. Правильно настраивать рекламные кампании и проводить аналитику;

Привлекать клиентов из популярных социальных сетей. Создавать эффективные рекламные объявления, таргетироваться на свою целевую аудиторию.

Забронируйте место на интенсиве http://imaintensive.ru/.

Уже прошли обучение: Приморский кондитер, Sumotori, Ростелеком, Армада, Дилан, PrimaMedia, Дальневосточное Консалтинговое Агентство "Успех", Владивосток Логистик, Токио бар, Зеленый крокодил, Like Центр и ряд других компаний.