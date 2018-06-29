Резидент ТОР в Приморье начнет поставлять на экспорт двигатели Mazda этой осенью

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус". Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Благодаря вступлению в ТОР инвестор смог начать строительство завода

29 июня, PrimaMedia. Сборку бензиновых двигателей для экспорта в Японию запускает в сентябре "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус". Завод будет производить 50 тысяч моторов в год. Для Дальнего Востока, где подавляющее большинство иномарок и запчастей завозят из Японии, это интересный и нестандартный опыт работы. Статус ТОР позволил инвестору увеличить объем вложений в завод на миллиард рублей и начать стройку точно в срок, сообщает ДОР.

Право руля

Совместное предприятие Sollers и Mazda во Владивостоке откроет завод через два месяца. Проект включает сборку и механообработку базового компонента двигателя.

— Мы заканчиваем строительство завода по производству двигателей и собираемся запустить завод осенью во время Восточного экономического форума. Все 100% двигателей Mazda будут поступать в Японию, город Хиросима, и будут использоваться глобально компанией Mazda, экспортируя все эти продукты во все страны мира, — сообщил гендиректор и основной владелец группы "Соллерс" Вадим Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственная мощность нового завода достигнет 50 тысяч двигателей в год. Швецов пояснил, что после запуска в середине сентября, наращивание производства до плановых показателей будет идти еще два-три месяца.

— Я считаю, что это очень хороший первый пример, когда мы, по сути, сделали экспортноориентированное совместное производство. И Mazda поверила и решила интегрироваться с российской компанией, производить глобальный продукт, — пояснил Швецов. — Вы знаете, что рынок Азии очень привлекателен, Владивосток прекрасно расположен к этим рынкам, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы конечные продукты, технологические продукты тоже экспортировались за рубеж.

По информации "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", корпус для нового завода уже возведен. Сейчас заканчивается устройство инженерных сетей, скоро начнется монтаж оборудования.

Завод будет готовить моторы семейства Skyactiv-G. Двигатели соответствуют нормам токсичности выбросов Евро-5.

— Это бензиновые 4-х цилиндровые двигатели, объёмом 2 литра. Максимальная мощность – 150 лошадиных сил. Расход топлива – 6 литров на 100 км. Модель позволяет снизить расход топлива и уровень выбросов углекислого газа на 15%. Вес двигателя снижен на 10-15% за счет облегчения отдельных деталей и применения облегченного алюминиевого блока цилиндров, — комментируют производство в департаменте по связям с общественностью "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

Инвестор вкладывает в проект более 3 млрд рублей. Сроки окупаемости в компании раскрывать не стали, назвав эту информацию конфиденциальной, упомянув лишь, что "окупаемость очень сильно зависит от экономической ситуации".

На двигательном производстве планируется создать 150 рабочих мест. Сотрудниками станут жители Приморья, они пройдут обучение на базе учебного центра "Мазда Соллерс" во Владивостоке и на базе завода Mazda Motor Corporation в Японии.

Также известно, что холдинг "Соллерс" рассматривает возможность экспорта автомобилей, произведенных во Владивостоке. Поставки планируется начать в 2020 году.

Справка: "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" — совместная компания российского холдинга "Соллерс" и японской Mazda Motor Company. Принцип партнерства – 50/50. Завод начал выпускать автомобили в 2012 году. Сейчас идет выпуск моделей Mazda CX5, CX9 и Mazda 6. Производственные мощности завода — 70 тысяч машин в год. Сейчас на предприятии работает более 500 человек.

Всего в дальневосточном регионе работает только две автосборки. Вторая — "Соллерс – Дальний Восток". Мощности этого завода — 35 тысяч авто в год, здесь создано 1349 рабочих мест. "Соллерс – ДВ", открытый в 2009 году, стал первым автомобильным производством Приморья. Завод выпускает линейку корейских внедорожников SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports.

Глава – ТОР

О намерении строительства завода по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" заявили в 2016 году. Тогда инвестор подписал контракт с федеральным Минпромторгом. Предполагалось, что работать сборка будет в условиях особой экономической зоны (ОЭЗ) Владивостока. По этому плану здание завода должны были выстроить за счет средств самой ОЭЗ.

Но процесс согласования оказался настолько длинным, что сроки запуска оказались под угрозой. Поэтому в 2017 году инвестор отказался от этой идеи. Тогда же гендиректор Вадим Швецов попросил правительство зарегистрировать предприятие на территории ТОР "Надеждинская".

— К сожалению, в особой экономической зоне он (инвестор – прим. ДОР) тратит очень много времени на согласование документов, проект планировки территории, то есть проект теряет динамику, — отмечал тогда полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на брифинге в Москве, который был посвящен работе дальневосточных ТОР.

ОЭЗ, где должен был разместиться завод, так и не заработала, ее закрыли в 2017 году. Вместе с тем полпред Трутнев заметил, что власти готовы расширить границы ТОР для инвестора, что затем и было сделано.

Для "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" вхождение в ТОР оказалось решающим моментом. Изначальные вложения компания оценивала в два млрд. рублей. Но статус резидента позволил увеличить инвестиции в проект еще на 1 млрд по сравнению с запланированными ранее за счет снижения затрат на строительство инфраструктуры.

— Год назад мы оказались в ситуации, когда есть проектная документация, земля принадлежит нам, но мы не можем на ней строить. Возникли риски срыва сроков проекта. В этот момент мы поняли, что надо что-то быстро менять и обратили взор на территорию опережающего развития "Надеждинская". Соглашение о статусе резидента было согласовано за рабочую неделю. Разрешение на строительство нам выдали за два дня. Став резидентом, компания получила все документы, необходимые для реализации проекта, — сообщила директор по взаимодействию с государственными органами "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" Варвара Насырь.

В компании отмечают, что Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока на запрос инвестора отреагировали очень оперативно.

— Все разрешительные документы мы получили точно по графику, несмотря на то, что промежуток времени между получением статуса резидента и необходимыми нам датами получения документов по графику был минимальным. Для нас самым критичным моментом были сроки получения, так как задержка на несколько дней означала для нас уход со стройкой в зиму и задержку в 3-6 месяцев на старте проекта, — объясняют в департаменте по связям с общественностью "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус". — Так как сроки реализации у нас закреплены договорными отношениями, то нарушить их мы не представляли возможным и решили использовать преимущества режима ТОР.

По информации Минвостокразвития, двигатели, которые будет выпускать новый завод, составляют основную добавленную стоимость автомобиля. Использование режима ТОР позволит инвестору развить экспортно-ориентированную стратегию своего производства.

Справка: Территория опережающего развития "Надеждинская" создана постановлением правительства России в июне 2015 года. Это многопрофильная производственно-логистическая площадка.

В июле 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил границы этой ТОР для реализации инвестиционного проекта "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус". Теперь в состав ТОР включены два земельных участка, расположенные в самом Владивостоке и на расстоянии 32-х км от города.

В ТОР "Надеждинская" зарегистрировано 42 резидента. По сведениям администрации Приморского края, до 2021 года инвестиции составят около 30 млрд рублей.

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР)