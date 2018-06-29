Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Долги коммунальных предприятий ЕАО перед энергетиками достигли критического уровня

ДЭК вынуждена отключить от электроснабжения объекты предприятий-должников

29 июня, PrimaMedia. Долги предприятий ЖКХ ЕАО перед энергетиками достигли критического уровня – 150 млн рублей. По итогам отопительного сезона сумма выросла на 52 млн рублей и составила 50% от общей задолженности всех юридических лиц региона. По причине огромного долга энергетики вынуждены отключить от электроснабжения объекты предприятий-должников. Ограничения будут действовать до тех пор, пока коммунальные предприятия не начнут рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Крайне тяжёлая ситуация с расчётами предприятий сферы ЖКХ сложилась на территории Биробиджана – коммунальщики областной столицы задолжали энергокомпании 58,5 млн рублей. Облученский муниципальный район накопил 20,6 млн рублей долга, свыше 5 млн рублей – долг Биробиджанского муниципального района.

Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями, губернатором области не дали положительных результатов.

Как отмечают энергетики, основными причинами цепочки неплатежей в сфере ЖКХ ЕАО служат задолженность областного бюджета перед предприятиями ЖКХ/ВКХ по выплате компенсации части расходов на оплату гражданами коммунальных услуг и долги бюджетных учреждений перед предприятиями ЖКХ/ВКХ по оплате коммунальных услуг.

При этом на территории ЕАО сформировалась устойчивая тенденция банкротства предприятий после накопления долгов за электроэнергию – такая практика уже давно носит системный характер. Как правило, муниципальные образования ЕАО заключают договоры аренды имущества с предприятиями ЖКХ на один-два отопительных периода, после чего предприятия прекращают свою финансово-хозяйственную деятельность. При этом задолженность за потребленную электроэнергию остается неоплаченной. Примечателен тот факт, что собственное имущество, которое можно реализовать в счёт выплаты долгов, у арендаторов отсутствует.

Энергокомпания не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг и не получать за нее денежные средства, необходимые для бесперебойной работы энергосистемы ЕАО. В свою очередь многомиллионные долги приводят к тому, что в условиях ограничительных санкций котельные и другие объекты ЖКХ не имеют возможности полноценно вести подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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