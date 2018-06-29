Афера века: мошенники незаметно воровали деньги у владельцев Android

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Небольшие суммы списывались с мобильных счетов

29 июня, PrimaMedia. Мошенники незаметно воровали деньги с мобильных счетов владельцев Android. В 2018 году они могли заработать до 145 тысяч долларов США, передает ИА AmurMedia.

О деятельности группировки хакеров узнали в компании McAfee. В официальном магазине приложений Google Play они обнаружили с десяток зараженных вирусом Sonvpay.C программ, в числе которых был даже самый безобидный "фонарик".

После установки такого приложения система присылала запрос на подписку к платным сервисам и услугам, замаскированный под обычное уведомление об обновлении.

Далее, деньги начинали медленно и верно утекать с мобильного счета владельца на счета хакеров. С помощью WAP-биллинга, пользователи не могли заметить исходящих с их номера смс-сообщений.

Как говорится в блог компании, разработкой вредоносного софта занималась группа AsiaHitGroup. Большинство пострадавших находятся в Казахстане и Малайзии.