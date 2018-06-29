. Фото:

Афера века: мошенники незаметно воровали деньги у владельцев Android

Небольшие суммы списывались с мобильных счетов

29 июня, PrimaMedia. Мошенники незаметно воровали деньги с мобильных счетов владельцев Android. В 2018 году они могли заработать до 145 тысяч долларов США, передает ИА AmurMedia.

О деятельности группировки хакеров узнали в компании McAfee. В официальном магазине приложений Google Play они обнаружили с десяток зараженных вирусом Sonvpay.C программ, в числе которых был даже самый безобидный "фонарик".

После установки такого приложения система присылала запрос на подписку к платным сервисам и услугам, замаскированный под обычное уведомление об обновлении.

Далее, деньги начинали медленно и верно утекать с мобильного счета владельца на счета хакеров. С помощью WAP-биллинга, пользователи не могли заметить исходящих с их номера смс-сообщений.

Как говорится в блог компании, разработкой вредоносного софта занималась группа AsiaHitGroup. Большинство пострадавших находятся в Казахстане и Малайзии.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Экс-главу строительной компании во Владивостоке признали виновным в хищении 100 млн рублей

27 июня, 15:10

Экс-глава Хасанского района осужден на 4 года колонии за махинации с землей

27 июня, 09:35

Инспекторы окружного управления Ространснадзора пойдут под суд за хищения у перевозчиков

26 июня, 14:30

Защитите свою идею авторским правом, иначе ее просто украдут - «Астон Альянс» в Хабаровске

22 июня, 18:05

Около 30 млн рублей незаконно перевел за рубеж житель Владивостока

16 июня, 15:55
Кто доживет до пенсии, а кто нет, рассказали российские ученые

28 июня, 19:25

Суд отправил директора Дальневосточного филиала РАНХиГС в СИЗО

08:10

Правительство вновь хочет перемен с ОСАГО

28 июня, 20:30

Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки

08:15

Восстание машин - смартфоны Samsung самовольно рассылают фото владельцев

27 июня, 16:50

Лекарства не будут продавать в российских магазинах
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia