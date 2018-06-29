Бизнес. 11:45

Систему управления воздушным движением модернизируют во Владивостоке

Модернизация позволит повысить пропускную способность аэропорта Кневичи и снизить время руления воздушного транспорта

29 июня, PrimaMedia. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на смету оснащения владивостокского аэропорта Кневичи дополнительным радиолокатором обзора летного поля и комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения. Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация аэродромной автоматизированной системы управления воздушным движением, что приведет к увеличению пропускной способности аэропорта и сокращению времени руления воздушных судов, сообщает ИА PrimaMedia.

Проектируемые комплексы позволят расширить функциональные возможности средств наблюдения и контроля аэродромного движения, а также увеличить площадь обзора летного поля, что значительно облегчит работу авиадиспетчеров. Выполненные расчеты показали, что оборудование аэродрома новыми системами позволит повысить пропускную способность аэропорта и снизить время руления воздушного транспорта на 5 – 10 %.

Генеральная проектная организация — АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Заявителем, застройщиком и техническим заказчиком проекта является Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") – национальный провайдер аэронавигационного обслуживания. Его сотрудниками являются авиадиспетчеры, которые работают в аэропорту "Кневичи". Планируется, что длительность строительства комплекса, финансирование которого будет осуществляться за счет средств застройщика, составит месяц.

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