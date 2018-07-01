ЛЭП. Фото: Егор Прокудин, ИА PrimaMedia

Приморский филиал ДРСК проводит производственный экологический контроль сетевых районов

База Хасанского района электрических сетей находится в хорошем санитарном состоянии

1 июля, PrimaMedia. "Приморские электрические сети" (филиал АО "ДРСК") провели ежегодный производственного экологического контроля Хасанского района электрических сетей (РЭС). Проверка подтвердила, что деятельность сетевого района соответствует требованиям интегрированной системы экологического менеджмента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

База Хасанского района электрических сетей находится в хорошем санитарном состоянии, места временного накопления отходов соотвествуют нормативам, ежемесячно проводится экологический мониторинг.

Природоохранные вопросы находятся под пристальным вниманием энергетиков Хасанского района, на территории этого муниципалитета находится особо охраняемая природная территория ФГБУ "Земля леопарда".

"Приморские электрические сети" проводят производственный экологический контроль ежегодно на всех базах РЭС, оценивая соблюдение требований природоохранного законодательства. В этом году, помимо Хасанского района электрических сетей, поверки прошли во Владивостокском, Артемовском, Партизанском, Шкотовском, Лесозаводском, Кировском, Дальнереченском, Спасском, Пожарском районах. До конца года такие мероприятия пройдут во всех сетевых районах филиала.

АО "ДРСК" предъявляет высокие требования к экологическим стандартам производственной деятельности. Энергетики развивают систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001: 2015.

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