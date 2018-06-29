"Летние вечера в парке 50+" наступили в Михайловском районе

Депутат ЗС ПК Джони Авдои с участницами творческого коллектива. Фото: предоставлено Д. Авдои

Депутат ЗС ПК Джони Авдои поддержал проект, помогающий людям старшего поколения проводить свой досуг с пользой и хорошим настроением

29 июня, PrimaMedia. Открытие проекта "Летние вечера в парке 50+" состоялось 28 июня в Михайловском муниципальном районе. Участие в мероприятии принял его инициатор депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, координатор проекта "Старшее поколение" в Приморском крае. На церемонии открытия с приветственным словом выступил депутат Законодательного собрания Приморского края Джони Авдои, поддержавший инициативу в Михайловском районе, сообщает ИА PrimaMedia.

"Еще год назад я принял решение, что это проект появится на нашей территории. И я рад, что сегодня здесь присутствуют не только старшее поколение, но и молодежь, — сказал Джони Авдои, обращаясь к михайловцам. — Я надеюсь, что такой формат досуга будет полезен каждому. Пусть этот день будет наполнен оптимизмом, интересными встречами, яркими солнечными лучами и улыбками близких и друзей. Желаю вам с удовольствием провести время, отбросить все дела и заботы и просто наполнить свою душу хорошим настроением и позитивными мыслями. Я благодарю Владимира Михайловича Новикова за предложение провести "Летние вечера" на территории района. Также спасибо главе Михайловского района Владимиру Владимировичу Архипову за оперативную организацию мероприятия. Отдельные слова благодарности Наталье Кокоревой, директору АНО "ЦСО" Родные люди", организации, которая является координатором проекта "Летние вечера в парке 50+" в Приморском крае. И спасибо всем, кто пришел!"



Выступает Джони Авдои. Фото: предоставлено Д. Авдои

Скучать в этот день никому не пришлось. На "вечерах" были организованы площадки с выставками и настольными играми. Перед собравшимися выступили музыканты и певцы. Желающие могли потанцевать.

Напомним, проект "Летние вечера в парке 50+" включен в перечень мероприятий "Комплекс мер (дорожная карта) о "Создании условий для активного, здорового долголетия старшего поколения в Приморском крае в 2018-2019 годах", разработанного во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года", Федерального закона № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)", проекта "Старшее поколение".

"Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои Домино все возрасты покорны. Фото: предоставлено Д. Авдои "Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои "Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои "Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои Волонтеры "Единой России". Фото: предоставлено Д. Авдои "Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои "Летние вечера в парке 50+" в Михайловском районе. Фото: предоставлено Д. Авдои 1 / 8

В свою очередь "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года" была принята в 2016 году. В 2018 году в Послании Президента Федеральному Собранию Главой Государства было указано, что необходимо стремиться, чтобы граждане России в среднем жили более 80 лет.

В Приморском крае для решения этой проблемы в 2018 году был разработан Комплекс мер (дорожная карта) о "Создании условий для активного, здорового долголетия старшего поколения в Приморском крае в 2018-2019 годах", в которой совместно с органами власти, общественными организациями, представителями бизнеса и с учетом пожеланий пожилых приморцев были определены ключевые мероприятия по развитию активного долголетия, назначены ответственные исполнители. Одним из ключевых мероприятий дорожной карты стал проект "Летние вечера в парке 50+", участниками которого в 2018 году станут 15 муниципалитетов Приморского края. Данный проект является реальным примером межсекторного взаимодействия "НКО + социально-ответственный бизнес + государство = партнеры". В настоящий момент соорганизаторами проекта выступают следующие общественные организации: ПРО "Союз пенсионеров России", ПРО "Российский союз молодежи", Фонд "Соработничество", Ассоциация "Совет муниципальных образований Приморского края", ПРО "Краевой совет ветеранов", ПРО ВООВ "Матери России" и другие общественные организации в муниципалитетах края.