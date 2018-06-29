Обрушившийся участок дороги на Станюковича закроют на реконструкцию на два месяца. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

К капитальному ремонту дорожного полотна от дома № 28 до дома № 37 приступят с 1 июля (КАРТА)

29 июня, PrimaMedia. Компания-застройщик ООО "Каскад-Строй" 1 июля приступит во Владивостоке к капитальному ремонту дороги на улице Станюковича, которая была разрушена в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года. Движение автотранспорта на время проведения работ, а именно с 1 июля по 1 сентября, будет ограничено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Строители должны восстановить основание дороги, сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны.

"Объезд ремонтируемого участка дороги будет осуществляться по улицам Бестужева и Верхнепортовой. ООО "Каскад-Строй" должны организовать установку временных технических средств организации дорожного движения", – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

По информации застройщика, уже в сентябре на улице Станюковича будет запущено двустороннее автомобильное движение. Таким образом, жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд.

Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале 2017 года на улице Станюковича была разрушена дорога и повреждена теплотрасса. В ноябре 2017 года на участке от дома № 1 к дому № 37 было открыто одностороннее движение для легкового транспорта.