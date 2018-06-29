ЕР предложит правительству РФ меры по совершенствованию параметров пенсионной системы. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
#Пенсионный возраст

ЕР предложит правительству РФ меры по совершенствованию параметров пенсионной системы

Широкое обсуждение представленного законопроекта будет идти в регионах до конца июля

29 июня, PrimaMedia. Расширенное заседание Совета руководителей фракций "Единой России", посвященное предложениям правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы, состоялось 28 июня. Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Правительство РФ представило детальную информацию о реализации внесенного пакета законопроектов. Представители Кабмина РФ также ответили на вопросы депутатского корпуса "Единой России".

По окончании работы дискуссионных площадок перед участниками заседания Совета выступил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

Расширенное заседание Совета руководителей фракций "Единой России"

Расширенное заседание Совета руководителей фракций "Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам Медведева, инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, надо обобщить и проработать совместно с правительством РФ. "В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста", – заявил глава Кабмина РФ.

"Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя правительству, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы", — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

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Подводя итоги заседания, секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что, опираясь на предложения регионов, "Единая Россия" выработает ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.

"Мы понимаем, что между первым и вторым чтением законопроекта о совершенствовании пенсионной системы как раз наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений, которые мы будем предлагать фракции "Единой России" в Госдуме", — сказал Турчак, напомнив, что широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах будет идти до конца июля.

Депутат Госудмы РФ, руководитель межрегионального координационного совета ЕР в ДФО Сергей Сопчук

Депутат Госудмы РФ, руководитель межрегионального координационного совета ЕР в ДФО Сергей Сопчук. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В заседании приняли участие премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России", вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители из регионов. От Приморского края на заседании присутствовали депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета ЕР в ДФО Сергей Сопчук и председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

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