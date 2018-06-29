Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат Заксобрания Приморья обратился в открытом письме к главе краевого центра Виталию Веркеенко

29 июня, PrimaMedia. Мусоросжигательный "Спецзавод №1", расположенный в непосредственной близости от жилых районов Владивостока, продолжает создавать угрозу здоровью и жизни горожан, уверен депутат Заксобрания Приморья, лидер регионального отделения "Справедливой России" Алексей Козицкий. Дальнейшее непринятие мер к приведению работы предприятия в безопасный режим (с использованием современного оборудования и системы мониторинга качества атмосферного воздуха) чревато, в том числе, и тем, что положения Указа президента РФ от 7 мая 2018 года в части охраны здоровья граждан и создания экологически комфортной среды в регионе не будут выполнены. Об этом приморский политик сообщает в своем открытом письме главе Владивостока Виталию Веркеенко, текст которого публикует ИА PrimaMedia.



"Спецзавод №1" во Владивостоке, фото 27 июня 2018 года. Фото: Ильдар Батршин

"Уважаемый Виталий Васильевич!

Ко мне, как к депутату Законодательного Собрания Приморского края, часто обращаются жители спальных районов Владивостока: "Снеговой Пади", Второй речки и БАМа. Тема обращений — деятельность МУПВ "Спецзавод №1", который, по мнению граждан, продолжает загрязнять атмосферный воздух.

Зная Ваше мнение по "деятельности" "Спецзавода № 1", прошу Вас принять меня в ближайшее время для обсуждения данного вопроса и поступивших предложений, направленных на защиту жизни и здоровья жителей Владивостока.

Как Вы знаете, ранее "Спецзавод №1" находился на окраине Владивостока, вдали от жилых кварталов города и перерабатывал значительно меньше бытовых и промышленных отходов, чем в последние годы.

МУПВ "Спецзавод №1" относится к категории объектов I класса опасности, и санитарно-защитная зона предприятия (СЗЗ), согласно постановлению главного санитарного врача РФ №74 от 25 сентября 2007 года составляла 1000 метров ("мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 тысяч тонн в год"). Но в 2009 году СЗЗ предприятия была уменьшена — как полагают жители, с целью "оптимизации" земельного участка, выделенного для строительства микрорайона "Снеговая Падь".

Более того, граждане обращают внимание на тот факт, что постановление главного санитарного врача Российской Федерации №44 от 17 июня 2009 года фактически не было исполнено (пункты 2 и 3) и таким образом нарушены их права: постановление не было доведено до сведения всех заинтересованных лиц, а управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не обеспечило контроль за соблюдением размера СЗЗ имущественного комплекса МУПВ "Спецзавод №1".

Вдобавок ко всему, за прошедшее время количество перерабатываемых отходов значительно увеличено и в настоящее время, согласно постановлению департамента по тарифам Приморского края № 67/13 от 30 ноября 2017 года утверждена производственная программа "Спецзавода №1" на 2018 год, в которой запланированы:

объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов – 1 500 тысяч кубометров;

масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов — 300 тысяч тонн.

За прошедшие годы многое изменилось, и сегодня, как сообщают жители, на расстоянии менее 550 метров от трубы "Спецзавода" находится поликлиника № 9, на расстоянии менее 500 метров – строящийся спортивный комплекс, в непосредственной близости, на расстоянии от 50-ти до 400 метров — множество коммерческих фирм, предприятий торговли и услуг, рядом проходит внутригородская дорога с очень интенсивным движением.

Со слов обратившихся, без обсуждения с жителями Владивостока приказом директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края была утверждена "Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Приморском крае", а в апреле 2018 года "Спецзавод №1" получил статус единого регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

По публикациям в СМИ и сообщениям горожан, за время функционирования "Спецзавода №1" неоднократно фиксировались выбросы с значительным превышением ПДК вредных веществ. Так, например, в 2014 году прокуратура и "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" выявили экстремальное загрязнение воздуха в районе завода: "Допустимое число выбросов по оксиду хрома превышено в 99 раз, по свинцу – в 177 раз, а выброс в атмосферу цинка в 1005 раз больше положенного". В связи с экстремально высоким загрязнением воздуха природоохранная прокуратура подняла вопрос об уголовной ответственности, но, насколько нам известно, никто к ответственности так и не был привлечен.

Эксперты и научная общественность полагают, что продукты "работы" мусоросжительного завода гораздо опаснее для здоровья жителей, чем просто мусор и ТБО. После сжигания поступивших отходов могут образовываться новые виды вредных соединений — соединения хлора, сернистый газ, окислы азота и углерода, канцерогены, фураны и диоксины, сотни таких соединений, — а в отходах и, в том числе, в выбросах газов содержится ртуть, цинк, хром, медь, свинец, никель, кобальт, другие тяжелые металлы. Особую же опасность представляют наночастицы размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм (РМ2.5), мелкодисперсные взвешенные частицы, тонкодисперсная пыль.

Массовая же концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/кубометр, а среднесуточный уровень — не больше 25 мкг/кубометр.

Во Владивостоке (да и в России в целом) фактически отсутствует современная и общепринятая во всем мире система мониторинга атмосферного воздуха в городах, и это представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

За последние годы жители "Снеговой Пади" неоднократно обращались в органы государственной власти, контрольно-надзорные органы, к Президенту РФ В.В. Путину, так как статья 7 Конституции Российской Федерации, относящаяся к основам конституционного строя, говорит об обязанностях государства по охране здоровья граждан.

Но, по мнению горожан, реальных и эффективных мер до сих пор не предпринимается, а Президента России чиновники вводят в заблуждение, утверждая, что ситуация нормализовалась. Жители полагают, что подобное отношение чиновников и руководства "Спецзавода" чревато реальной угрозой жизни и здоровью жителей "Снеговой Пади" и влечет за собой неисполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года.

Убежден, что работа "Спецзавода №1" должна быть приостановлена до полного устранения угроз жизни и здоровью жителей, а далее — поставлена под строгий общественный и технический контроль. Необходимо организовать круглосуточный мониторинг, видеонаблюдение над всеми технологическими процессами предприятия, контролировать объемы поступающих на предприятие отходов, проводить круглосуточные замеры атмосферных выбросов (тяжелые металлы, токсины, РМ2.5 и т.д.). Также полагаю, что в ближайшие 2-3 года производственные мощности предприятия должны быть вынесены за пределы жилой и коммерческой застройки Владивостока.

Депутат Законодательного Собрания ПК

А. А. Козицкий".