С 1 июля всех бюджетников переводят на карту «Мир»

Банковские карты. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

На карты других платежных систем зарплату они не получат

29 июня, PrimaMedia. Поправки к закону о национальной платежной системе начинают действовать 1 июля 2018 года. Отныне все бюджетники — госслужащие, военные, студенты — теперь будут получать зарплаты и стипендии только на карту "Мир". Другие платежные системы использовать для этого запрещено, сообщает ИА SakhalinMedia.

Также зарплаты, денежное довольствие и пособия могут переводиться на специальные счета для бюджетных платежей, к которым может быть вообще не привязана карта.

С 1 июля 2020 года эта мера коснется пенсионеров и всех, кто получает социальные пособия из пенсионного фонда. Напомним, что "Мир" — это карта национальной платежной системы. Ее не могут заблокировать другие страны, на нее не распространяются санкции.

Если у такого работника карта "Виза" или "Мастеркард", то банк пришлет ему уведомление о невозможности перевести деньги на эту карту и предложит прийти за деньгами в банк. Или вы можете договориться в своей организации и получать зарплату наличныыми, хотя в бюджетных учреждениях это проблематично — там всё централизовано и делается по единому стандарту. Там что карта "Мир" становится таким же обязательным атрибутом любого бюджетника, как паспорт или трудовая книжка.