ОСК сама инициировала дело о хищении при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье - СМИ

Глава корпорации Алексей Рахманов не знает, благодаря "каким талантам местного руководства было уворовано 7 млрд рублей"

29 июня, PrimaMedia. Объединенная судостроительная корпорация несколько лет назад сама обратилась в правоохранительные органы после выявления внутренним аудитом "дыры" в 4,5 млрд рублей при строительстве судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае, заявил 28 июня глава ОСК Алексей Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", сообщает ИА PrimaMedia.

"ОСК была инициатором подачи заявления о причинении ущерба, когда были выведены средства в объеме 4,5 млрд рублей", — сказал Рахманов в четверг. Он отметил, что несколько лет назад лично направил комиссии внутреннего контроля соответствующие материалы для проверки. "Комиссия обнаружила хищения, после чего материалы были переданы в правоохранительные органы и получили свое развитие", — отметил глава ОСК.

Напомним, накануне появилась информация, что сумма хищений составляет не 4,5 млрд, а 7,5 млрд рублей, однако Рахманов не стал комментировать эту сумму. "Я не знаю, то ли благодаря талантам местных руководителей, которые на тот момент времени были, было уворовано не 4,5 млрд, а 7 млрд рублей, то ли проценты какие-то были насчитаны или еще как-то", — сказал он. Также он подчеркнул, что в ОСК очень серьезно отнеслись к происшедшему, поэтому сразу уведомили о выявленном хищении Минпромторг и правоохранительные органы.

"Вопрос, откуда цифра появилась. Не знаю. Не могу комментировать, — цитирует слова Рахманова "Интерфакс". — Но то, что это имело место быть, персонажи, которые упоминаются в этой статье, — они действительно имеют отношение к этой истории. Ну, а дальше, если одного вернут из Америки, а другого тут уже приняли, наверное, начнут рассказывать и делиться информацией. Наверное, вернут часть денег, если смогут, что вряд ли".

В среду источник "Интерфакса" сообщил, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей. "Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что один из ключевых фигурантов дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США. Кроме того, в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела — Алексей Бойцов. "Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", — сообщил источник. В апреле 2015 года вице-премьер России — полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье. Позже в хищениях заочно обвинили скрывавшегося в США Игоря Борбота. В США его задержали, но до сих пор не депортировали.

"Роснефть"сразу отреагировала на новость о потерянных миллиардах, заявив что выявленные хищения имели место до вступления консорциума компаний, в том числе "Роснефти", в капитал Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) — строителя судоверфи. Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса, службы безопасности "Роснефти", заявила компания. "Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды, отметила "Роснефть". ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода в настоящее время реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что крупнейшие предприятия Приморья в сфере судостроения и судоремонта — Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) и "Дальневосточный завод "Звезда", контролируемые НК "Роснефть", лишились руководителя. Возглавлявший оба предприятия Юрий Фильчёнок уволился в связи с переходом на новую работу. В обоих предприятиях назначены исполняющие обязанности руководителей.