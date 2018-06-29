Юным приморцам показали поучительный спектакль о правилах пожарной безопасности. Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Сценой для представления стал учебный зал торговой сети «Реми»

29 июня, PrimaMedia. Поучительный спектакль о правилах пожарной безопасности показали детям пожарные и актеры киностудии "Вольный ветер". Сценой для представления стал учебный зал торговой сети "Реми" во Владивостоке, а зрителями – дети сотрудников магазинов "Реми", сообщает ИА PrimaMedia.

"Для "Реми" соблюдение правил пожарной безопасности – важнейший вопрос. Мы регулярно проводим обучение сотрудников супермаркетов "Реми", а в дни школьных каникул организуем занятия и для детей наших работников, — отмечает руководитель службы безопасности дивизиона "Центр" торговой сети "Реми" Владислав Макаренко. – Но просто так слушать о правилах пожарной безопасности, о том, как вести себя при пожаре, детям зачастую не интересно, а значит, они, скорее всего, ничего не запомнят. Поэтому совместно со специалистами пожарного надзора по Первомайскому району Владивостока мы решили провести обучение в игровой форме".

Дети внимательно следили за приключениями сказочных героев, отвечали на их вопросы и вместе с ними изучали, как вести себя в случае пожара. Важные моменты подсказывали представители пожарной инспекции, учувствовавшие в обучении.

"Мы прививаем навыки действий при пожаре деткам, начиная с детского сада – вместе с актерами показываем сценки, ставим спектакли. Конечно, работаем с родителями, воспитателями, учителями – не все взрослые точно знают порядок действий во время таких ситуаций и потому неправильно обучают детей, — рассказывает государственный инспектор по пожарному надзору в Первомайском районе, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района Владивостока Галина Осипова. – Детям постоянно рассказываем, как опасно играть с огнем и что нужно делать, если вдруг начался пожар".

По окончании спектакля организаторы вручили юным зрителям памятки о правилах пожарной безопасности и сладкие подарки от торговой сети "Реми".