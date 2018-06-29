«Волшебные мили» ждут участников акции «Примсоцбанка» и S7 Airlines

В период с 1 июля по 31 августа 2018 её участники могут получить от 8500 бонусных миль

29 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" совместно с S7 Airlines запускает акцию "Волшебные мили" для владельцев карт "Примсоцбанк – S7 Priority". В период с 1 июля по 31 августа 2018 её участники могут получить от 8500 бонусных миль, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Участие в акции могут принять новые и действующие держатели карт "Примсоцбанк – S7 Priority". Бонус от 5500 миль получит каждый, кто зарегистрируется в акции "Летний отдых" на сайте авиакомпании и совершит перелёт по одному из акционных направлений. Дополнительный бонус в 3000 миль ждёт клиентов банка, которые до 31 августа совершат транзакции по карте на сумму от 60 тысяч рублей.

"Лето – отличный период для путешествий. Рассчитываясь картой, подключенной к программе S7 Priority, вы сделаете свой отпуск гораздо выгоднее, — рассказал начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Андрей Грудинин. — Тратьте в своё удовольствие, а карта сама заработает вам на билеты".

Помимо бонусов, на карту будут начисляться мили из расчёта 60/55 рублей за 1 милю, в зависимости от тарифного плана карты. Таким образом, участнику акции будет начислено от 9500 миль при выполнении всех условий.

Подробную информацию об условиях акции можно получить во всех офисах и на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.