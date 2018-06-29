Коварная Ко: в Хабаровском крае уже несколько дней ищут туриста из Владивостока

Мужчина уже пятые сутки находится в лесу один. Фото: ИА PrimaMedia

Мужчина отправился на поиски своего погибшего брата

29 июня, PrimaMedia. Инициативные жители Владивостока собирают группу для поисков пропавшего в Хабаровском крае жителя Владивостока. 60-летний мужчина является младшим братом погибшего недавно на горе Ко туриста и был с ним в одной туристической группе. Когда он узнал о случившейся трагедии, ринулся на поиски самостоятельно, никого об этом не предупредив, после чего мужчину больше не видели. Имеющие опыт поисковых работ неравнодушные приморцы планируют помочь спасателям, сообщает ИА PrimaMedia.

— В тот день на гору Ко отправилась группа из 11 человек, в которой были два пожилых брата. Когда туристы начали восхождение, трое человек поняли, что до вершины не дойдут, и вернулись в лагерь. В процессе подъема, погодные условия резко ухудшились и еще четыре человека предпочли спуститься обратно, — рассказала Люсине Игнатова, опытная туристка, которая сейчас занимается сбором группы для поиска пропавшего. – Оставшиеся три человека приняли решение продолжить подъем на гору Ко и отправились наверх.

Вершина покорилась отважным владивостокцам, но на спуске в районе горы Столовая одному из троих человек стало плохо, он потерял сознание, а после вообще перестал подавать признаки жизнь. Находящиеся с ним двое туристов начали искать способ связаться со службой спасения и оставили мужчину одного. Когда ребята поднялись за ним, больного на месте не оказалось.

Спустя какое-то время о случившемся узнал брат погибшего и, никого не предупредив, ринулся на его поиски.

— В результате суеты никто не сообщил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС о пропаже не одного, а двух туристов. Мужчину, которому стало плохо на горе, нашли погибшим в ущелье и спустили на вертолете, а вот его брата никто больше не видел, — пояснила Люсине Игнатова. – Спасатели успели покинуть окрестности горы Ко, когда им начала звонить по поводу еще одного пропавшего, но в этот день никто на поиски не прилетел.

По словам ребят, пошли уже пятые сутки, но о судьбе мужчины до сих пор ничего не известно. Стоит отметить, что жена Виталия Павловича (так зовут пропавшего) Елена сразу сообщила в соответствующие службы о том, что ее муж так и не вернулся из похода на гору Ко.

— До того места, где пропал мой муж – 38 километров по тайге и камням, поэтому на счету каждая минута, — рассказала Елена. – Мне говорят, что поиски продолжаются, но вертолет еще не привлекали.

Как ответили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на данный момент поиски мужчины ведутся силами сотрудников полиции и комитета по гражданской защите населения. Однако инициативные владивостокцы считают эти силы недостаточными и сами планируют взяться за поисковые работы.

— Сейчас мы собираем волонтеров, чтобы отправиться на поиски мужчины, — рассказала Люсинэ. – В данный момент нас уже 7 человек, но этого мало. Поэтому если кто-то захочет присоединиться к нам, будем только рады. Нужны опытные ребята с хорошей физической подготовкой и хотя бы частичной экипировкой. Выезжаем сегодня ночью и будем рады любому присоединившемуся.

Стоит отметить, что не каждый человек сможет принять участие в поисковых работах. Дело в том, что гора Ко считается не только одной из самых высоких в горной системе Сихотэ-Алинь (2003 метра над уровнем моря), но и одной из самых непредсказуемых. Не зря за ней закрепилась слава "ведьминой горы". Местное коренное население верило, что на горе обитают злые духи, которые не любят, когда их тревожат. Правда это или нет – сказать сложно, но до сих пор на ее склонах гибнут люди.