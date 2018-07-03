ЖК «Надеждинское Полесье»: Город на природе – уже не будущее, а настоящее

ЖК "Надеждинское Полесье": поближе к небу и чистому воздуху. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Поближе к небу и чистому воздуху: интервью с генеральным директором СК «Зима Южная» Алексеем Бойко проходило на крыше построенного дома

3 июля, PrimaMedia. Конечно, выбор места для интервью, оказался не случайным. Во-первых, генеральный директор строительной компании хотел продемонстрировать, что значит настоящий скоростной корейский лифт (взлетели на 10-й этаж, словно космонавты на околоземную орбиту). Во-вторых, показать, какие замечательные природные виды недоступны обитателям каменных джунглей большого города. Ну а третья причина, вздохнуть полной грудью настоящего загородного свежего и чистого воздуха. Ощущение свободы и близость необъятного небосвода настроили корр. ИА PrimaMedia и его собеседника на нужный лад. В результате получилось интервью на одном дыхании.

— Алексей Юрьевич, жилой комплекс "Надеждинское Полесье" строится не просто за городом, но еще и на краю села Вольно-Надеждинское Надеждинского района. Почему именно это место выбрали? Чем оно привлекло вас и чем может привлечь его будущих обитателей?

— Начну с себя. Сам я живу во Владивостоке и как житель этого большого города всегда хотел, чтобы мой дом находился немного вдали от работы. Все-таки городская среда, по моему мнению, больше предназначена для деловой жизни. А вот в свободное время хочется дышать чистым воздухом, слушать тишину, прислушиваться к собственным мыслям. Хочется побыть наедине. Хочется, чтобы вечером дорога с работы домой постепенно настраивала на домашний лад, а утром дорога из дома на работу, наоборот, настраивала на деловой ритм. Психологи так советуют поступать: это помогает оставлять за порогом дома служебные проблемы, а за порогом офиса – заботы повседневности и домашние неурядицы. Где-то так.



Интервью с генеральным директором СК "Зима Южная" Алексеем Бойко проходило на крыше построенного дома. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

— А как на эти вопросы ответит девелопер?

— Очень просто. Не надо быть большим специалистом в строительстве, чтобы увидеть, что во Владивостоке свободной земли под хорошую, правильную, не раздражающую горожан застройку практически не осталось. Зачастую строительство ведется там, где и строить-то нельзя. На "носовом платке", чудом найденным под новостройку, возводится очередная свечка немыслимой этажности, с тем чтобы окупить ее появление за счет дольщиков. Градостроительный облик города безвозвратно искажается, что особенно печально, когда речь идет об историческом центре Владивостока.

С другой стороны при подготовке к проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке была сделана замечательная дорожная сеть, которая присоединила к городу островные территории и Надеждинский район, а также соединила низководным мостом Седанку и полуостров Де-Фриз. И вдруг оказалось, что Надеждинский район – это не где-то по дороге из Владивостока в Уссурийск, а совсем рядом, буквально под рукой.



С крыши хорошо видно, какие кругом просторы!. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

И еще одно важное обстоятельство: еще 5 лет назад стало известно, что развитие Дальнего Востока становится для России приоритетным направлением на весь XXI век и что в Приморском крае вводятся два благоприятных для экономической деятельности режима – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Один из ТОРов будет находиться как раз в Надеждинском районе, что создает много рабочих мест. При этом здесь никогда не строили хорошего, качественного многоквартирного жилья, уже не говоря о комплексной застройке. Отсюда и возникла идея – учитывая, что места здесь много, построить город на природе. Под термином "город" подразумевается городская инфраструктура, как социально-экономическая (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), так и бытовая, для того чтобы у жителей комплекса был непосредственный доступ ко всему спектру востребованных бытовых услуг.

— Надо полагать, вы все хорошо продумали. Наверняка у вашего "города на природе" есть какие-нибудь принципиальные особенности, как говорится, изюминки.

— Все наши дома объединены в большие дворовые пространства. Учитывая большую площадь и пятно застройки, а это порядка 12%, у нас есть возможность, в отличие от городских застроек, сделать большие дворы, свободные от движения транспорта. То есть наша придомовая территория будет предназначена только для того, чтобы транспорт мог заехать и выехать, а вот парковаться там будет запрещено – парковки будут находиться вокруг комплекса. Все, что не занято озеленением, будет отведено под стоянку автотранспорта наших жильцов. Таким образом, парковок будет в избытке, поставить там свои автомобили смогут и собственники жилья, и их гости.

Кроме этого, внутри дворов мы размещаем отличные детские городки. Под них отведено порядка 600 кв. метров. Это будут игровые зоны для детей разных возрастов, как дошкольников, так и подростков. Взрослым также будет чем заняться, чтобы с пользой провести время и укрепить здоровье. Будет площадка с турниками, брусьями, площадка для стритбола с баскетбольным кольцом, а объединят все это беговые дорожки. Предполагается, что такой мини-стадион будет располагаться в каждом дворе.

Большие парковки с внешней стороны жилого комплекса. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Архитектурный макет жилого комплекса. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Площадки для отдыха детей и взрослых во внутреннем дворе. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 3

— Абсолютно новый подход к организации внутриквартального пространства. Раньше такого видеть не приходилось.

— Но это еще не все. Сейчас мы активизировали строительство девятого дома. В нем первые два этажа занимает детский сад. Примечательно, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который приезжал к нам с визитом, по достоинству оценил идею размещения дошкольного учреждения в жилом комплексе. По итогам встречи Андрей Владимирович дал поручение главе администрации Надеждинского района включить наш детский сад в муниципальную программу.

Одновременно с этим мы ведем переговоры по созданию детского развивающего центра или центра детского развития, который стал бы альтернативой детскому саду. Делается это для того, чтобы у людей был выбор, как развивать своего ребенка, – стандартно или узкопрофильно по каким-то направлениям.

Учитывая, что у нас много площадей под бытовые услуги, мы составили перечень необходимых объектов инфраструктуры. Поскольку я сам планирую здесь жить (у меня будет квартира в четвертом доме), я исходил из потребностей моей семьи. Куда будет ходить моя жена? Где они будут гулять с ребенком? Куда я буду приезжать и ставить машину? Что, может быть, мне еще необходимо?

Представьте сами, что вы живете в одном из наших домов. Что бы вам хотелось иметь под рукой? Продуктовый магазин, магазин хозтоваров, аптеку, парикмахерскую… Женщинам наверняка будет интересен салон красоты.

— Может быть, кафе?

— Конечно. Кафе или даже ресторан с открытой террасой. У нас здесь природа, потрясающие виды. Мы же окружены лесом, со всех сторон зелень. Причем зелень, не совсем привычная для жителей Владивостока. У нас смешанный лес — березы и рядом елки.

— А дома уже заселяют?

— Жильцы начинают заезжать, в комплексе еще не так много людей. На данный момент в эксплуатацию введены два дома, в них живут порядка 60-ти семей.

— Людей не смущает, что вокруг стройка?

— Мы старались сделать все максимально удобно для жильцов. Так, например, благоустройство, которое задумывалось общим на четыре дома, сейчас сделано вокруг двух домов. Да, рядом идет строительство, но обратите внимание, процесс устроен так, что стройка нисколько не мешает тем, кто уже заселяется. У нас даже въезды сделаны разные: один на строительную площадку, другой сюда, где дома уже построены.

ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Первые владельцы квартир уже заселяются. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia В домах очень широкие лестницы и коридоры. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 9

— Я вижу, люди вовсю обживают новые квартиры, стеклят лоджии, делают ремонт. Насколько я знаю, вы предлагаете жильцам какие-то варианты планировки.

— Да, у нас есть несколько вариантов дизайн-проектов для квартир. Три квартиры мы уже отделали и продали. Сейчас делаем еще две и на этом пока закончим, потому что квартиры – это индивидуально. Человек должен сам обустроить свой дом, иначе тот будет все время немного чужим. Как гостиница, куда ты заехал, а там уже все готовое. И ты не чувствуешь там души и все время думаешь: "Вот я бы сделал по-другому". Как бы хорошо ни было, человек хочет привнести в жилье что-то свое, вложить туда частичку своей души. Поэтому мы не делаем акцент на том, чтобы все наши квартиры были отделаны. У людей разные потребности: кому-то важней въехать сразу и не хочется обременять себя ремонтом, а для кого-то главная задача – создать свое гнездо.

— Как у вас с телевидением? Будет ли кабельное или тарелку установите?

— Это ведь только кажется, что комплекс построен в лесу, вдали от цивилизации. На самом деле он подключен ко всем системам. Так, например, у нас центральная система водоснабжения и электроснабжения (мы подключены к станции РЖД "Вольно-Надеждинское"). Кроме этого, компании "Подряд" и "Ростелеком" уже провели сюда свои системы, поэтому здесь работает и телевидение, и высокоскоростной интернет.

— То есть жильцы даже могут выбирать, к какому оператору подключиться?

— Да. Телевидение, также как и Wi-Fi, уже работает, и жильцы могут заключить договор с одной из компаний. Наш комплекс – это исключительно городской квартал, даже более городской, чем многие кварталы, которые расположены в городе.

— А как на счет логистики? Вы уже просчитывали, за сколько можно доехать до той или иной территории?

— Да. Мы ежедневно сюда приезжаем, и у нас есть даже точные цифры. До "Зари" отсюда можно доехать за 15-18, максимум 20 минут. А если ехать в комплекс из города по трассе через Патрокл, можно добраться очень быстро. Мне порой нравится ехать не через "Зарю", а именно по этой дороге: дивные пейзажи, водохранилище. Отдельное удовольствие получаешь, когда проезжаешь по низководному мосту. Дорога здесь не в минус, как в городе, где по утрам и вечерам постоянные пробки, а в плюс. Согласитесь, мы больше теряем времени, когда стоим в пробке от Первой речки до Некрасовской, чем при свободном движении по прямой трассе. А ведь есть еще и негативные эмоции.

— А сколько отсюда до Артема?

— Насколько я понимаю, минут 15.

— А до аэропорта?

— Еще ближе. 10 минут.

— В выходные можно куда-нибудь съездить, например, в ТРЦ "Седанка-Сити". Или вы не любите проводить время подобным образом?

— Я знаю, у многих в выходные возникает вопрос, куда бы сходить, чтобы провести время. А вот у меня возникает другой вопрос: "Что же это за дом такой, из которого хочется уйти?" Каждый день мы тратим свои силы и энергию на работе. И так день за днем. Какие выходные хочется провести после этого? Лично я хотел бы провести их дома или рядом с ним. Поэтому и хочется сделать такое пространство, из которого не нужно было бы никуда уезжать. Выйти из квартиры? Пожалуйста. Но никуда не уезжать. Найти все, что нужно для полноценного отдыха, прямо здесь, на территории комплекса. Обратите внимание вон на ту березовую рощицу. Мы ее решили сохранить и немного облагородить. Проложить дорожки, чтобы люди могли отправиться на прогулку, поставить мангалы, чтобы можно было шашлыки пожарить. А для выгула собак – специальная зона.

Это природа!. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Город на природе - это не сказка. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Место для пикников уже есть. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Березовую рощицу решено облагородить. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia На шашлыки, не покидая жилого комплекса. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia и у четвероногих обитателей жилого комплекса будет свое место. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 7

— Вот вы говорите про кафе, SPA-салоны, зеленую зону для прогулок. А как вы смотрите на то, чтобы сделать небольшой культурный центр с кинозалом и библиотекой?

— Это здорово. Пару недель назад мы сидели с коллегами, планировали, что бы еще такого сделать внутри комплекса, чтобы хотелось здесь находиться. Так же, как и у вас, возникла идея с киносеансами. Но чтобы при этом можно было посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом. И мы решили выделить одну из площадок (а можно и две, почему нет), где будет расположен экран с проектором — прямо во дворе, — а рядом большие шахматы, как всегда было в парках.

— А какие фильмы вы бы хотели посмотреть?

— Любые. Я обожаю смотреть старое кино, черно-белую классику – Феллини, Антониони, Хичкока. Да тот же Чарли Чаплин. Многие знают это имя, а фильмы мало кто видел. "Огни большого города", "Новые времена", "Огни рампы"… Блокбастеры я могу и в кинотеатре посмотреть. А шедевры мирового кинематографа – здесь, вместе с семьей и соседями. Разве плохо? Есть повод для общения. Мы сейчас движемся к тому, чтобы в комплексе максимально все обустроить. В данный момент мы прошли только половину пути, но уже понятно, что мы идем в правильном направлении. Мне кажется, в нашем жилом комплексе "Надеждинское Полесье" есть душа.

— У вас получается некоторое возвращение к Советскому Союзу. Во дворе сидят люди, дети спокойно играют на площадке и родители уверены, что за ними обязательно присмотрят.

— Потому что все знают, где, кто и чей. Все знают характер друг друга. И, самое главное, есть возможность поближе узнать друг друга, о чем-то поговорить, что-то обсудить.

— А можно блицтурнир по шахматам организовать в воскресенье.

— Совершенно верно. Провести совместно время. Я заметил, что людям в большом городе в последнее время не хватает возможности что-то сделать своими руками, скажем, озеленить придомовую территорию. Все кивают на управляющую компанию – пусть она делает.

В нашем комплексе мы создаем такую атмосферу, чтобы люди с удовольствием выходили во двор и не считали чем-то зазорным посадить те же цветы. Ведь дом – это не только то, что за железной дверью. Дом – это общие клумбы, газоны, деревья.

21 апреля, когда у всех был субботник, в нашем комплексе прошел Праздник весны. Мы оставили для жителей саженцы берез и сосен, выкопали лунки, подсыпали туда земли, чтобы каждый мог посадить свое собственное дерево. Жильцам так понравилась эта идея, что они занимались озеленением до самой темноты.

— Как обстоят дела со школой для юных жильцов комплекса?

— В связи с тем, что наш комплекс рассчитан на 3 тысячи человек и минимум на 500 детей, врио губернатора пообещал, что нас включат в программу строительства муниципальной школы. Кроме этого, комплекс находится рядом с поселком Новый и селом Вольно-Надеждинское, где нет проблем с детскими садами. Таким образом, вблизи от нас расположены пять детских садов, еще один будет внутри самого комплекса. В принципе, ребенка не нужно будет куда-то возить или водить. Здесь он сам найдет дорогу в детский сад, который находится либо в этом же подъезде, либо в соседнем.

Мы очень довольны тем, что у нас получилось уже сейчас. И, надо сказать, наша домашняя атмосфера очень нравится жильцам.

— Сколько примерно будет стоить квартира в вашем комплексе?

— Стоимость одного квадратного метра у нас составляет 50-55 тысяч рублей. При этом в доме скоростные лифты, витражное остекление, вокруг комплекса развитая инфраструктура. Такое жилье во Владивостоке стоит около 100 тысяч рублей за один квадратный метр.

Парковок будет предостаточно. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia ЖК «Надеждинское Полесье». Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Стройка не мешает тем, кто уже заселяется. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia В жилом комплексе собственные очистные сооружения. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 4

Легко посчитать, что поменяв жизнь во Владивостоке на жизнь в "Надеждинском Полесье", можно увеличить площадь квартиры в два раза. Некоторые так и поступают. В соседнем доме, например, человек купил две квартиры – одну под другой. Сейчас по индивидуальному проекту делаем для него двухуровневую квартиру. А посмотрите, какие у нас балконы. А крыша, на которой мы стоим! Современное покрытие – 100-процентная гарантия влагонепроницаемости. Высокие парапеты. Мы планируем организовать здесь оздоровительные зоны для занятий йогой или гимнастикой Цигун. Вы только представьте, как это будет здорово! Летний вечер, рядом небо, и просторы, сколько глаз хватает.

— Что ж, цена приемлема. А какие способы оплаты вы предлагаете? Есть ли рассрочка, можно ли взять ипотечный кредит?

— У нас комплексное строительство. Вы видите, дома на разной стадии. Где-то каркас до пятого этажа, какие-то дома мы в этом году сдаем. Есть уже сданные дома, в которых можно купить квартиру хоть сейчас. Соответственно, способы оплаты тоже разные. В строящихся домах мы даем рассрочку платежа до ввода в эксплуатацию. Можно оплатить половину стоимости и после этого равными платежами выплачивать оставшуюся сумму. Кроме этого, мы аккредитованы во всех основных банках. Если говорится о "Надеждинском Полесье", банки с удовольствием одобряют связанные с комплексом кредитные ипотечные сделки, потому что жилье в нашем комплексе хорошее, перспективное и со временем будет только дорожать.

Мы можем заключить договор долевого участия, цена там ниже на 5%. При стоимости квартиры 3 млн рублей можно сэкономить 150 тысяч. Совместно с администрацией края мы помогаем молодым семьям. Там, где краевая администрация дает субсидии, там, где люди используют материнский капитал для покупки квартиры, мы даем субсидированную ипотеку на отдельные виды квартир. Ставка субсидированной ипотеки от 7,4%. Для сравнения, сейчас средняя ипотечная ставка составляет примерно 9,75%. Что немаловажно, это мы доплачиваем банку, чтобы банк снизил ставку по ипотеке для молодых семей.

Таким образом, можно купить квартиру прямо сейчас, можно потом, можно заключить договор на недостроенный дом. Все зависит от того, как быстро хочет приобрести квартиру покупатель и какими финансовыми возможностями он обладает.

— А ведь действительно, в последнее время владивостокцы стали переезжать в пригород или в Надеждинский район. Тенденция, однако, как вы считаете?

— У города есть свой тяжелый ритм. Ритм большого города затягивает, и ты бьешься в нем, как в какой-то клетке. Переехав от городской суеты, ты выходишь из этого ритма, понимаешь, что на самом деле этот ритм не твой. Он городской, и ты просто попал в него, как в жернов. Многие, переехав в наш комплекс, постепенно забывают, что они вообще жили во Владивостоке. И, перестроившись на размеренный ритм, испытывают настоящее удовольствие от жизни. По-моему, неплохая тенденция. Во всяком случае, компании "Зима Южная" она нравится. Я уверен, будущее приморского градостроительства как раз за комплексами, подобными "Надеждинскому Полесью". Да что там будущее! Это уже сегодняшний день.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ЖК "Надеждинское Полесье": привычный стиль жизни вдали от городской суеты



