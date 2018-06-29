«Закон Яровой» вступает в силу послезавтра

Работа на компьютере. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Интернет-сервисы будут хранить трафик пользователей полгода

29 июня, PrimaMedia. 1 июля 2018 года вступает в силу резонансный "закон Яровой". Пакет антитеррористических поправок, прозванный так по имени депутата Ирины Яровой, выступившей его инициатором, был принят еще в июле 2016 года. Он вызвал бурную дискуссию в обществе и впоследствии был подкорректирован. Правительство уточнило параметры закона буквально за два дня до их исполнения, сообщает ИА SakhalinMedia.

Согласно этому закону, интернет-сервисы в России обязаны хранить трафик пользователей полгода. Это касается мессенджеров, социальных сетей, форумов, сайтов знакомств и других интернет-площадок. Российские операторы распространения информации в интернете теперь обязаны хранить записи звонков, изображения, видео и переписку пользователей в течение шести месяцев.

Интернет-сервисы не только должны обеспечить хранение этой информации на территории России, но и предоставлять ее по требованию государственным органам, занимающимся оперативно-разыскной работой или обеспечивающим безопасность страны. В реестр российских операторов распространения информации внесены социальная сеть "ВКонтакте", мессенджеры Telegram, Snap, Viber, сервисы электронной почты "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler, сайты знакомств badoo.com, mamba.ru и другие интернет-ресурсы.

Крупнейшие российские операторы связи уже заявили, что будут вынуждены потратить на выполнение "закона Яровой" десятки миллиардов рублей. Пока только можно гадать, как это скажется на стоимости услуг связи. Между тем русская поговорка "слово — не воробей, вылетит — не поймаешь", приобретает новые смысловые оттенки.