Праздничный концерт. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Владивосток стал лицом и душой Приморского края – депутат ЗС ПК Сергей Кузьменко

Парламентарий поздравил всех жителей Владивостока с Днем города и пожелал процветания краевой столице

29 июня, PrimaMedia. Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока, прошло в концертном комплексе "Феско-Холл". За высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни, вклад в развитие города отличившихся жителей краевой столицы наградили Почетными грамотами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

На собрании присутствовали руководители Приморского края и города Владивостока, депутаты Законодательного собрания, представители общественности, духовенства, ветеранских организаций, молодежь.

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Об истории развития Владивостока написаны многие книги, она содержит тысячи имен удивительных и самоотверженных людей, ярких событий, — сказал глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Среди героев, оставивших свой след в истории города, морские офицеры и простые матросы, исследователи и ученые, купцы и промышленники, строители и рыбаки, поэты и художники. Многие из них заслужили особого признания и некоторые из них получили звание почетного жителя Владивостока. Мы благодарны за тот вклад, который они внесли в развитие города".

Глава Владивостока Виталий Веркеенко

Глава Владивостока Виталий Веркеенко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

За высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни, вклад в развитие города и в связи с празднованием 158-й годовщины образования Владивостока были награждены наиболее отличившиеся жители краевой столицы.

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Город Владивосток давно стал лицом и душой Приморского края, — сказал исполняющий обязанности председателя краевого Законодательного собрания Сергей Кузьменко. — От того, какой город сегодня, каким мы хотим его видеть завтра, во многом зависит и облик всего Приморского края. Сегодня город Владивосток уверенно и прочно занял свое место в федеральной повестке. Подтверждением этому служит факт, что среди федеральных законов есть тот, который носит название "О Свободном порте Владивосток". Сегодня нельзя не видеть те позитивные изменения, которые происходят в городе. Это стало возможным благодаря людям, которые наполняют энергией свих сердец все чаяния, помыслы и устремления, направленные на развитие Владивостока, который мы искренне любим".

И.о. председателя краевого Законодательного собрания Сергей Кузьменко

И.о. председателя краевого Законодательного собрания Сергей Кузьменко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Сергей Кузьменко поздравил всех жителей Владивостока с Днем города и пожелал процветания краевой столице.

Также на торжественном собрании, посвященном 158-й годовщине со Дня образования Владивостока, была представлена концертной программой с участием творческих коллективов.

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока

Торжественное собрание, посвященное 158-й годовщине со дня образования Владивостока. Фото: пресс-служба ЗС ПК

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