На озере Безыменное запустили новые КНС. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
#ЗловонныйПатрокл

Горожане победили: на Патрокле запустили насосные станции, которые должны спасти озеро

Отныне канализация не стекает в водоем, а вскоре туда запустят ЭМ-колобки с микроорганизмами

29 июня, PrimaMedia. Жители района Патрокл во Владивостоке празднуют маленькую победу. Сегодня, 29 июня, Примводоканал запустил здесь две канализационные насосные станции, и теперь фекалии больше не стекают в безымянное озеро, расположенное на территории микрорайона, сообщает ИА PrimaMedia.

Новые станции пришли на смену предыдущим объектам, вышедшим из строя и разворованным. Сейчас за новыми канализационными станциями (КНС) следит охранное агентство. Однако, по словам главного механика водоканала, их в скором времени планируется подключить к дистанционному наблюдению с выводом в диспетчерскую предприятия.

Чтобы устранить негативные последствия продолжительного воздействия канализационных вод на экологическое состояние озера, туда дополнительно запустят ЭМ-колобки. Это глиняные шарики с эффективными микроорганизмами, которые, попадая в воду, со временем высвобождаются из глины и начинают активно размножаться, употребляя в пищу органические соединения.

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Напомним, безымянное озеро было доведено до плачевного состояния по вине ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6", которое осуществляло комплексную застройку жилого микрорайона в бухте Патрокл. В 2011 году "Приморскому водоканалу" были выданы условия технологического подключения к системе канализации объекта "Микрорайон бухты Патрокл во Владивостоке", заказчиком которого выступал ФГУП "ГВСУ № 6". Однако, вплоть до 2017 года, вышеуказанные условия технологического присоединения застройщиком неоднократно продлевались и, в конечно итоге, исполнены так и не были.

"Таким образом, застройщик, в нарушение действующего законодательства, не исполнил свою обязанность по передаче источников и коммуникаций инженерно-технического обеспечения жилой застройки на обслуживании эксплуатирующим организациям, – рассказали в правовом управлении администрации города. – Вышеуказанное бездействие ФГУП "ГВСУ № 6" привело к тому, что канализационно-насосные станции пришли в неработоспособное состояние, в результате чего произошло вытекание сточных вод в районе безымянного озера в бухте Патрокл".

Пока данный вопрос решается на правовом уровне, администрация города попросила Примводоканал взять на себя обязанности по установке новых КНС.

— В адрес нашей организации пришло письмо из мэрии с просьбой взять на себя ответственность по установке и вводу в эксплуатацию новых КНС в районе бухты Патрокл, — рассказали в пресс-службе Примводоканала. – Сейчас объекты успешно запущены и стоковые воды идут в правильном направлении, не загрязняя озеро.

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На запуске присутствовали помимо врио генерального директора КГУП "Приморский водоканал" Олега Терлеева также начальник управления по вопросам ТЭКа администрации Владивостока Александр Юров и вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора Гагик Захарян.

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