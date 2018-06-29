Дальфест-2017. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

«Дальфест-2018» состоится в окрестностях Владивостока в конце августа

Проект театра «Перекресток», выигравший президентский грант, в этом году расширит географию конкурсантов

29 июня, PrimaMedia. Восьмой арт-фестиваль "Дальфест", проводимый песенным сообществом Владивостока ежегодно в конце августа, в этом году получил поддержку Фонда президентских грантов, победив в первом конкурсе 2018 года. Грантовые средства позволят организаторам расширить географию участников, пригласив авторов-исполнителей из всех регионов Дальнего Востока, включая Магаданскую область, Якутию, Сахалин, Камчатку, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал директор фестиваля Сергей Рыбалка, контакты с потенциальными участниками из других регионов налажены – и некоторые из них уже подтвердили свое участие. Оплату проезда иногородних конкурсантов на фестиваль организаторы берут на себя – именно на это пойдет львиная доля президентского гранта. Уникальным станет и главный приз конкурса – путевка на один из авторитетных фестивалей всероссийского масштаба и участие в его программе вне конкурса. Речь идет о таких известных площадках, как "Платформа", "Петербургский аккорд" либо Грушинский фестиваль.

Уже известны даты будущего Дальфеста – 24-26 августа. Организаторы подали заявку на проведение трехдневного фестиваля на прежнем месте – несколько лет подряд он проходил на Русском острове, у поселка Экипажный в районе одного из красивейших объектов Владивостокской крепости, порохового погреба № 13. Сейчас эта территория находится в муниципальном ведении, здесь размещается центр спортивной подготовки, руководители которого готовы оказать фестивалю всяческое содействие.

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"Дальфест" вмещает в себя не только традиционный конкурс авторской песни, но и театральные эксперименты, и даже киносъемки в антураже крепостных сооружений. По словам креативного директора фестиваля Русланы Дедик, на открытии песенно-театрального праздника будет звучать Шекспир в исполнении участников студии театра "Перекрёсток", а именно – знаменитый монолог Жака из комедии "Как вам это понравится", провозглашающий формулу "Весь мир — театр...".

"Всю жизнь думал, что боюсь сцены. Но после знакомства с тёплым коллективом театра "Перекрёсток" оказалось, что это не так. Очень интересно быть кем-то другим, вживаться в свою роль... Побыв кем-то другим, начинаешь замечать, что весь мир действительно напоминает театр, и каждый в нём — немножечко актёр", — поделился своим небольшим театральным опытом 16-летний участник будущего перформанса Павел Трубицкий.

Премьера спектакля "Шекспир и мы" в театре "Перекресток"

Премьера спектакля "Шекспир и мы" в театре "Перекресток". Фото: Из архива театра "Перекресток"

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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