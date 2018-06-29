«Солид Банк» предлагает новый кредит наличными

Кредит «СУПЕР 9» будет доступен к оформлению со 2 июля по 2 августа

29 июня, PrimaMedia. Новый кредитный продукт от "Солид Банка" – "СУПЕР 9" будет доступен к оформлению со 2 июля по 2 августа. Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Подробные условия кредита можно будет узнать на сайте банка www.solidbank, в офисе по адресу г. Владивосток, ул. Фокина, 25.

Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по Whatsapp.

Оформить онлайн заявку и узнать подробные условия можно на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/

www.solidbank.ru

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