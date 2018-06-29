Временный порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные авто продлен еще на год

Кнопка. Фото: ИА PrimaMedia

Распоряжение разослано во все федеральные структуры

29 июня, PrimaMedia. Срок действия временного порядка установки "ЭРА-ГЛОНАСС" на транспортные средства, ввозимые на территорию страны, продлен на год. Об этом ИА PrimaMedia сообщил информированный источник в администрации Приморского края.

"Временный порядок продлен на год – до 1 июля 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Подписанное накануне распоряжение за подписью заместителя председателя правительства РФ по вопросам ОПК Юрия Борисова направлено во все федеральные структуры.

Напомним, временный порядок действий при выпуске в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию страны, был определен до 1 июля 2018 года. В этой связи врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенков апреле обратился в правительство РФ с просьбой продлить порядок до принятия соответствующего федерального закона. Глава региона указывал на то, что если временный порядок не будет продлен, то поставить на учет подержанную иномарку в России будет просто невозможно, так как пока действия при оборудовании системой "ЭРА-ГЛОНАСС" подержанных иномарок не прописаны законодательно.

В Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Напомним, новая составная аббревиатура ЭРА-ГЛОНАСС вошла в лексикон всех приморцев без исключения в январе 2017 года. Оборудовать "тревожной кнопкой" транспортные средства, используемые, например, для коммерческой перевозки пассажиров, пришлось еще годом ранее. С 1 января 2017 года пункт 5 Приложения №4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в котором прописано обязательное наличие в машине "устройства вызова экстренных оперативных служб", стал обязательным для всех. Нововведения не коснулись уже "выпущенных в эксплуатацию". Заранее подготовились официальные автодилеры, выставив в салонах новые автомобили уже с заветными кнопками. А вот ввоз подержанных иномарок в Приморский край замер. Машины без документов продолжали заполнять места хранения в портах, но сотрудники дальневосточной таможни развели руками: нет СБКТС с отметкой об УВЭОС – нет ПТС. Лаборатории, годами получающие стабильный доход, подтверждая безопасность праворульного автохлама, выдавать такие СБКТС отказались.

Авторынок "Зеленый угол" пустел, машины без ПТС копились на площадках в порту, а представители автобизнеса готовились к акциям протеста, которые в Приморье грозились стать по-настоящему массовыми. Власти бросились искать решения. Сначала накануне митинга антиГЛОНАССовцев в феврале произошло удивительное: 1400 автомобилей, ввезенных в течение полутора месяцев после 1 января, выпустили в эксплуатацию, несмотря на отсутствие каких-либо "тревожных кнопок". Просто выдали ПТС и отпустили с миром, несмотря на техрегламент. 29 марта 2017 года пришло долгожданное "временное" решение – оператор "Эры" (правильнее, конечно, не склонять) – АО "ГЛОНАСС" – опубликовал на своем сайте пресловутый "Временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации". Автодилерам предложили решение: ждать "тревожные кнопки" из Москвы и покупать их потом у двух местных официально аккредитованных компаний. Пообещали, что покупать будут за 27111 рублей. А некоторые эксперты заявили, что "за все заплатят японцы".

Спасение приходило из Москвы партиями. Машины из Японии ввозили в разы быстрее.

Не помогали ни электронные очереди, ни попытки "серых" продавцов кнопок легализоваться. В результате слово "ЭРА-ГЛОНАСС" практически во всех заметках соседствовало со словом "спекуляция". А реальная цена, которую приходилось платить автомобилистам за новую эру, стала достигать 80 тысяч рублей. Развязка наступила в начале сентября. Прибыла очередная партия приборов, и спрос впервые уступил предложению, разом закрыв тему. Впрочем, некоторые эксперты считают, что временный порядок еще аукнется автомобилистам. До сих пор нет никаких гарантий того, что все выданные в 2017 году паспорта транспортных средств просто аннулируют, как было уже с распилами.