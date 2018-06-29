Акция. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские сироты выйдут на митинг во Владивостоке

Акция на 200 человек пройдет возле Дома молодежи

29 июня, PrimaMedia. В субботу, 30 июня, во Владивостоке состоятся не только праздничные мероприятия по случаю Дня города, но ожидается и акция протеста. На митинг к Дому молодежи намерены выйти сироты, отстаивающие свое право на получение жилья, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 13 июня шесть выходцев из детских домов разбили на центральной площади Владивостока палатку и объявили голодовку с требованием выдать им гарантированное законом жилье. Сейчас в списке на получение квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Активистам предложили временное размещение в общежитии Дальневосточного федерального университета или краевом общежитии в районе БАМ Владивостока. Также, согласно информации пресс-службы администрации Приморья по итогам встречи участников голодовки с первым вице-губернатором края, временное жилье в виде общежития власти готовы предоставить всем нуждающимся сиротам, находящимся в списке. Однако проблема обеспечения сирот квартирами еще не решена, о чем и планируется напомнить на акции 30 июня.

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Изначально организатор мероприятия Александр Заикин, проводивший митинг сирот в начале июня, подал заявку на сквер им. Ленина на привокзальной площади. Однако центр города будет занят театрализованным шествием в честь 158-й годовщины со дня основания Владивостока. В этой связи краевые власти предложили перенести мероприятие на площадку возле Дома молодежи (пр-т 100-летия Владивостока, 103), с чем организатор митинга согласился. Как уточнили агентству в департаменте внутренней политики, заявка подана на 200 человек.

В пятницу, 29 июня, в регионе проходят пикеты Федерации профсоюзов Приморского края против повышения пенсионного возраста. Свое мероприятие по этому поводу, но в воскресенье, 1 июля, планировали провести активисты штаба Навального во Владивостоке, но им акцию не согласовали. КПРФ также планирует выходить на акции против повышения пенсионного возраста, но после мира по футболу, в конце июля.

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