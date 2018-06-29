Поправки в Налоговый Кодекс о сборах с рыбаков рассмотрит Правительство РФ

Поправки в Налоговый кодекс в начале июля поступят для рассмотрения в Правительство Российской Федерации. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Поправки в Налоговый кодекс в начале июля поступят для рассмотрения в Правительство Российской Федерации

29 июня, PrimaMedia. 27 июня в Минсельхозе России состоялось согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти и общественными советами при Минсельхозе и Росрыболовстве по проекту Федерального закона "О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса". В совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и Росрыболовства, а также председатель Общественного совета при Минсельхозе Сергей Королёв и председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев, — ИА PrimaMedia.



В ходе совещания со стороны Минэкономразвития было предложено представить в пояснительной записке к законопроекту оценку предполагаемых социально-экономических последствий принятия поправок в Налоговый кодекс и их влияние на рентабельность рыбопромышленных предприятий. Также со стороны Минэкономразвития были высказаны замечания в части использования в качестве инструмента определения статуса градо— и посёлкообразующих предприятий соглашения предприятия с органом государственной власти.



Минвостокразвития предложило предоставлять льготу при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в случае реализации инвестиционных проектов.



Участники совещания обсудили основные подходы к определению статуса градо— и посёлкообразующих предприятий и поддержали предложение Общественного совета при Росрыболовстве об исключении требования о запрете на наличие обособленных подразделений (филиалов) градо— и посёлкообразующих предприятий в других муниципальных образованиях и субъектах Федерации.



Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение президента ВАРПЭ Германа Зверева об установлении льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов для субъектов прибрежного рыболовства. Как отметил Герман Зверев, "отмена льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов приведёт к увеличению налоговой нагрузки, например, на прибрежных рыбодобытчиков Дальнего Востока почти в девять раз – с 118 млн. рублей до 1 041 млн. рублей. В случае применения предлагаемой ВАРПЭ льготы налоговая нагрузка увеличится на 32% – до 156 млн. рублей".



Протокол согласительного заседания будет подготовлен в недельный срок, после чего законопроект будет направлен в Правительство Российской Федерации. Как подчеркнул Илья Шестаков, "остаются неурегулированными некоторые важные нормы законопроекта, поэтому предполагается проведение совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Гордеева".