Мраморная голова сына Зевса прибыла во Владивосток из Эрмитажа

Голова Ареса. Фото: Предоставлено Приморской картинной галереей

«Выставка одного шедевра» открыта в Приморской государственной картинной галерее

29 июня, PrimaMedia. Еще один античный предмет из коллекции Эрмитажа прибыл во Владивосток и открыт для всеобщего обозрения. Экспонат, высеченный римским скульптором из мрамора во II веке новой эры, называется "Неистовый сын Зевса. Голова Ареса". Увидеть его можно в Приморской государственной картинной галерее, сообщает ИА PrimaMedia.

Уникальная скульптура попала в Россию в 1771 году – ее купил в Италии первый президент Академии художеств граф Иван Шувалов. В середине XIX в. "Голова Ареса" наряду с другими произведениями искусства из коллекции Ивана Шувалова была передана в Эрмитаж.

Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа проходит во Владивостоке не впервые – год назад из Санкт Петербурга привозили кратер, изготовленный в IV веке до нашей эры. Ваза, единственная из коллекции Эрмитажа, гостила во Владивостоке три месяца. Выставками таких редких экспонатов Приморская картинная галерея при поддержке администрации Приморского края предваряет ежегодные Дни Эрмитажа во Владивостоке. Это мероприятие, проводимое обычно в сентябре, в свою очередь, является развернутой презентацией будущей деятельности владивостокского филиала Эрмитажа, о создании которого ИА PrimaMedia рассказывало неоднократно.