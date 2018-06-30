Электронные трудовые книжки избавят людей от бумажной волокиты — сенатор Р. Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

С 2020 года в России введут электронные трудовые книжки

30 июня, PrimaMedia. С 2020 года в России введут электронные трудовые книжки. Об этом заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства, — ИА PrimaMedia.

"Введение электронной трудовой книжки – это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идёт – что, может быть, гораздо более важно – о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека", — подчеркнул Премьер.

Согласно проекту, работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн, что быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников, особенно при трудоустройстве на новое место. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удалённо.

Также при обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже – всё это будет уже зафиксировано в базе данных. Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. Кроме того, электронную книжку гораздо труднее подделать.

Внедрение электронных трудовых книжек будет поэтапным. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ – для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года будут решаться все связанные с этим правовые и организационные вопросы, информирование и подготовка работников.

"Бумажная трудовая книжка содержит информацию, которая уже есть в ряде других документов по трудоустройству гражданина, например, трудовом договоре или служебном контракте. В этой связи дублирование такой информации на еще один бумажный носитель смысла не имеет. Тем более с учетом процесса повсеместной цифровизации и перевода на электронный документооборот. Это, без сомнения, оптимизирует процесс кадрового, трудового учета, а также облегчит людям жизнь. Бумажную трудовую книжку можно потерять или испортить, таким образом утратить данные о работодателе, стаже и так далее. А восстановление этих данных весьма трудозатратно и подчас невозможно. С электронными трудовыми книжками такой проблемы больше не будет, граждане будут избавлены от лишней бумажной волокиты", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Отметим, уже сейчас апробируется в тестовом режиме система электронного документооборота по кадровым вопросам. Это позволит проверить, насколько удобно в электронном виде оформлять отпуска и командировки, заключать и расторгать трудовые договоры, какие здесь есть преимущества и какие риски. По итогам эксперимента Министерство труда подготовит предложения по распространению такой практики.