Мужчина уже пять дней находится в тайге. Фото: ИА PrimaMedia

Появилась новая версия пропажи туриста из Владивостока в Хабаровском крае

По версии родственников, мужчина не дошел до лагеря, его просто бросили во время спуска

29 июня, PrimaMedia. Родственники пропавшего в Хабаровском крае 60-летнего туриста из Владивостока рассказали свою версию произошедшего. Оказывается, мужчина даже не дошел до базы, его потеряли на спуске с горы, а искать начали только на следующий день, сообщил ИА PrimaMedia один из родственников пропавшего Виталия Левады.

Со слов собеседника, на днях участники туристической группы приезжали к вдове погибшего на том же склоне Александра Левады, 63-летнего брата Виталия. Ребята привезли вещи и рассказали, что его Виталий, поиски которого ведутся сейчас в Хабаровском крае, даже не спустился со склона.

— Когда погода ухудшилась, часть группы решила вернуться в лагерь, в ее составе и был Виталий, — рассказал родственник братьев Левады. – Во время спуска ему стало плохо, и он медленно шел в конце группы. Первое время он успевал за остальными, но в какой-то момент отстал от впереди идущих и перестал отвечать на зов.

Коварная Ко: в Хабаровском крае уже несколько дней ищут туриста из Владивостока

Из-за плохой погоды участники группы решили не искать пожилого мужчину, а вернулись в лагерь, где провели всю ночь. Поиски пропавшего владивостокца начались утром силами участников группы. Шесть часов туристы прочесывали местность, но смогли найти только палку, на которую опирался мужчина во время спуска.

Почему участники группы поставили медленно идущего человека в конец группы? Почему навигатор пропавшего Виталия оказался в вещах, которые вернули родственникам? Почему перед восхождением на гору туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС? Все эти вопросы мучаю близких пропавшего туриста.

Тем временем, поиски Виталия Левады продолжаются. Сегодня группа инициативных граждан планирует выезд в Хабаровский край, чтобы своими силами вести поисковые работы.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Туриста из Владивостока нашли мертвым в Хабаровском крае

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Чандалаз: гора родом из моря

20:05

Маршрут выходного дня: к красотам мыса Брюса

10:20

Мыс Брюса продолжает хранить тайну своего названия

27 июня, 17:05

Сенатор Гольдштейн: Туротрасль России становится более прозрачной и безопасной для граждан

25 июня, 21:05

Туриста из Владивостока нашли мертвым в Хабаровском крае

25 июня, 19:35

Картина дня

Центр Владивостока перекроют в субботу на День города

17:45

Временный порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные авто продлен еще на год

10:55

Резкое ухудшение погоды ожидает приморцев на следующей неделе

15:25

Коварная Ко: в Хабаровском крае уже несколько дней ищут туриста из Владивостока

12:40

Обрушившийся участок дороги на Станюковича закроют на реконструкцию на два месяца

18:15

Мраморная голова сына Зевса прибыла во Владивосток из Эрмитажа
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia