Появилась новая версия пропажи туриста из Владивостока в Хабаровском крае

Мужчина уже пять дней находится в тайге. Фото: ИА PrimaMedia

По версии родственников, мужчина не дошел до лагеря, его просто бросили во время спуска

29 июня, PrimaMedia. Родственники пропавшего в Хабаровском крае 60-летнего туриста из Владивостока рассказали свою версию произошедшего. Оказывается, мужчина даже не дошел до базы, его потеряли на спуске с горы, а искать начали только на следующий день, сообщил ИА PrimaMedia один из родственников пропавшего Виталия Левады.

Со слов собеседника, на днях участники туристической группы приезжали к вдове погибшего на том же склоне Александра Левады, 63-летнего брата Виталия. Ребята привезли вещи и рассказали, что его Виталий, поиски которого ведутся сейчас в Хабаровском крае, даже не спустился со склона.

— Когда погода ухудшилась, часть группы решила вернуться в лагерь, в ее составе и был Виталий, — рассказал родственник братьев Левады. – Во время спуска ему стало плохо, и он медленно шел в конце группы. Первое время он успевал за остальными, но в какой-то момент отстал от впереди идущих и перестал отвечать на зов.

Из-за плохой погоды участники группы решили не искать пожилого мужчину, а вернулись в лагерь, где провели всю ночь. Поиски пропавшего владивостокца начались утром силами участников группы. Шесть часов туристы прочесывали местность, но смогли найти только палку, на которую опирался мужчина во время спуска.

Почему участники группы поставили медленно идущего человека в конец группы? Почему навигатор пропавшего Виталия оказался в вещах, которые вернули родственникам? Почему перед восхождением на гору туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС? Все эти вопросы мучаю близких пропавшего туриста.

Тем временем, поиски Виталия Левады продолжаются. Сегодня группа инициативных граждан планирует выезд в Хабаровский край, чтобы своими силами вести поисковые работы.