Общество. 18:35

Рабочий попал в больницу в результате несанкционнированных работ в зоне ЛЭП в Приморье

В Шкотовском районе произошло кратковременное отключение линии электропередачи

29 июня, PrimaMedia. Приморский филиал ДРСК: несанкционированные работы в охранных зонах ЛЭП не допустимы. 28 июня в Шкотовском районе произошло кратковременное отключение линии электропередачи, причиной стала несанкционированная работа автокрана в охранной зоне ЛЭП. Пострадавшего стропальщика доставили в больницу. По данному факту в филиале "Приморские электрические сети" проводится служебное расследование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

С начала 2018 года в "Приморских электрических сетях" (филиал АО "ДРСК") зафиксировано 20 случаев воздействия сторонних лиц на электросетевые объекты филиала. Среди причин – выполнение несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП и незаконная рубка деревьев.

Большинство случаев несанкционированных работ специалисты выявляют при внеплановых осмотрах линий электропередачи. Связано это с тем, что далеко не все предприятия организуют работу техники в охранной зоне ЛЭП согласно требованиям действующего законодательства.

Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах электрических сетей. Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи за 15 дней до их начала необходимо обратится с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ, о чем письменно уведомляет заявителя.

В случае нарушения требований законодательства при повреждении оборудования и нанесении ущерба виновник несет материальную ответственность. Кроме этого, нарушение правил работы в охранных зонах ЛЭП угрожает жизни и здоровью самих нарушителей и лиц, случайно оказавшихся в месте проведения таких работ.

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