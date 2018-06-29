Зампред правительства остался доволен темпами строительства судоверфи "Звезда" в Приморье

Судоверфь "Звезда". Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

В Большом Камне Юрий Борисов заявил, что предприятие может получить заказ на постройку самого крупного в мире ледокола

29 июня, PrimaMedia. Самый крупный ледокол в мире "Лидер", аналогов которого нет, могут построить на судостроительном комплексе "Звезда" в ТОР "Большой Камень". Об этом было заявлено во время визита в Приморье заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова, сообщает ИА PrimaMedia.

В совещании под председательством вице-премьера приняли участие руководители Минобороны России, компании "Роснефть", судостроительных компаний и администрации Приморского края. По словам Борисова, в рамках реализации поручения президента России по развитию Северного морского пути предстоит построить несколько суперсовременных ледоколов. Один из них "Лидер" мощностью 120 мегаватт, аналогов которого не существует в мире, должен быть спущен на воду в 2027 году.

"Сейчас рассматривается два завода, где будет строиться ледокол. Это Балтийский завод в Санкт-Петербурге и завод "Звезда" в Приморье.

Есть ряд критериев отбора судоверфи, основные из них – минимальные затраты и сроки выполнения проекта", – подчеркнул вице-премьер. Он также уточнил, что решение о выборе места строительства ледокола должно быть определено к середине июля этого года, непосредственно закладка судна состоится не позднее 2020 года.

Возведение современной судоверфи "Звезда" ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под контролем Президента и Правительства России. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. В сентябре 2017 года при участии Президента России Владимира Путина на территории верфи состоялась торжественная закладка первых четырех судов.

Напомним, накануне появилась информация о крупных суммах хищения при строительстве судоверфи. В среду "Интерфакс" сообщил, что правоохранительные органы установили, что при строительстве судоверфи было похищено около 7,5 млрд рублей. Один из ключевых фигурантов дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США. По информации источника "Интерфакса", в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела — Алексей Бойцов. "Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", — сообщил источник.

После выхода сообщения новостного агентства "Интерфакс" компания "Роснефть" опубликовала комментарий на своем сайте: "Факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырёх лет назад до момента вступления участников консорциума ("Роснефть", "Газпромбанк", "Роснефтегаз") в капитал ДЦСС. Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса, службы безопасности "Роснефти". Разглашение хода следствия мы считаем недопустимым. СК "Звезда" признан потерпевшей стороной и успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды. В частности, сегодня судом был удовлетворён один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств".

Позже, 28 июня, в Москве глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК несколько лет назад сама обратилась в правоохранительные органы после выявления внутренним аудитом "дыры" в 4,5 млрд рублей при строительстве судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае. При этом происхождение суммы в 7 млрд рублей затруднился объяснить: "Я не знаю, то ли благодаря талантам местных руководителей, которые на тот момент времени были, было уворовано не 4,5 млрд, а 7 млрд рублей, то ли проценты какие-то были насчитаны или еще как-то".