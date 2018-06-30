Премию "Люди года" вручили в Приморье. Фото: предоставлено организаторами

Горячие темы, нетривиальные сюжеты сценария и актуальные и неожиданные номинации от журнала [OFF] (ФОТО) (18+)

30 июня, PrimaMedia. Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" прошла в Приморской краевой филармонии. Фееричное шоу на большой сцене, с невероятными декорациями, крутыми перфомансами, актуальными музыкантами и безупречными ведущими. Главным режиссёром шоу на протяжении всех лет существования премии является сам продюсер "P.R.R. Россия" Павел Компан, сообщает ИА PrimaMedia.

"Премия "Люди года" – это не только возможность отметить яркие персоны в сфере политики, бизнеса и светской жизни. Это способ привлечь внимание к людям, освещающим социально важные вопросы, и поддержать талантливую молодёжь", – говорит продюсер "P.R.R. Россия" Павел Компан.

Одной из новых номинаций в этом году стала премия "Спортсмен года", на которую были выдвинуты выдающиеся спортсмены нашего города, каждый из которых для нас уже победитель:

Иван Штыль – приморский гребец, взявший два золота и серебро на чемпионате России по гребле, став 14-кратным чемпионом мира;

Сайгид Алибеков – чемпион Приморского края по смешанным боевым единоборствам (ММА);

Александр Захаров – чемпион мира по кикбоксингу;

Виталий Оботин – пловец, заслуженный мастер спорта России, завоевавший семь золотых и две серебряные медали. Впервые в истории приморского спорта пловец с нарушением слуха добился таких высоких результатов на Сурдлимпийских играх;

Полина Артюк – самая молодая из номинантов, звезда парусного спорта среди юных спортсменов на первенстве России в классе "Оптимист";

Фёдор Кисельков – легкоатлет, ставший чемпионом России по прыжкам в длину.

Победителем в номинации "Спортсмен года" стала Татьяна Зенченко – заслуженный мастер спорта по самбо, серебряный призер чемпионата мира по самбо.



Павел Компан, Роза Чемерис и Татьяна Зенченко, победительница в номинации _Спортсмен года_. Фото: предоставлено организаторами

Среди новых героев хочется особо отметить Елену Соловьеву, ставшую победителем в номинации "В центре внимания от СТС", и Ольгу Карчевскую – победителя в номинации "Журналист года".

Елена Соловьева – заведующая конторой адвокатов "Содействие", выпускник Международной юридической школы по защите прав женщин (Национальный центр противодействия насилию "АННА", г. Москва), волонтёр проекта "Защита женщин и семьи в кризисных ситуациях".

Ольга Карчевская – свободный журналист, ведущий социально и культурно значимые медиапроекты и регулярно освещающий острые социальные вопросы, связанные с ущемлениями прав женщин и детей.

"Для меня "Люди года" – это Елена Соловьева, добившаяся оправдательного приговора для Галины Каторовой, и бездомные дети-сироты, объявившие голодовку на центральной площади города…", – говорит Ольга.



Елена Соловьёва, победительница в номинации _В центре внимания от СТС_. Фото: предоставлено организаторами

Победителем в номинации "Колумнисты [OFF] " стала Полина Мансурова – психолог, коуч, бизнес-тренер, чья авторская колонка погружает читателя в мир саморазвития и помогает наполнить жизнь гармонией и любовью.

"Для меня эта премия – о любви к жизни. Я её очень люблю. И я хочу, чтобы все люди были на этой волне – любили жизнь и оставались собой!" – говорит Полина.



Полина Мансурова, победительница в номинации _Колумнисты от [OFF]_. Фото: предоставлено организаторами

Не обошли вниманием организаторы и талантливую молодёжь. Победителем в номинации "Звёздный час" стал Максим Анисимов, известный широкой аудитории как Максим Свобода. Российский певец и композитор, основатель инди-рок-группы "СвобоDa" во Владивостоке, финалист шоу "Песни" на ТНТ, занявший второе место и достойно представивший родной город Владивосток на федеральном канале.

В поддержку новых молодых проектов были выдвинуты номинации "Актуальная профессия – барбер", в ней победителем стал талантливый Павел Хён – стильный, артистичный, настоящий профессионал своего дела, для которого профессия – не просто дань моде, а образ жизни.



Вадим Идрисов, Иван Засухин, Павел Хён, победитель в номинации _Актуальная профессия — барбер_. Фото: предоставлено организаторами

И новая премия "Не договаривались", где победил Александр Петров – основатель проекта "Чепуха", формат которого даёт возможность каждому обедать в модном и вкусном месте за небольшие деньги.

Победителями в своих номинациях также стали Татьяна Хрущева ("Новые грани"), Илья Плюснин ("Ресторатор года"), Юлия Соболева ("Новые герои P.R.R."), Арина Халецкая ("Светский дебют"), Алина Исмагилова ("Лицо с обложки [OFF] "), Аида Имаго ("Лицо с обложки Face control"), Ольга Сылко ("Лицо с обложки Собрание exclusive") и Ольга Панишева ("Лицо с обложки Эffect"), Наталья Дзюбенко ("И швец, и жнец, и на дуде игрец"), Анна Городовикова ("Фитнес успех от WPRIME FITNESS").

Обладателем главной премии "Человек года 2018" стала Татьяна Хрущева – общественный деятель, депутат Законодательного собрания Приморского края, представитель фракции "Справедливая Россия".

Отдельное удовольствие для гостей доставили хедлайнеры мероприятия: культовая группа Total в тандеме с чемпионом IDA WORLD DJ Chell, популярный рэп-исполнитель "Птаха" аka "Зануда" и самый актуальный женский дуэт "#2Маши", взорвавший рейтинги всех хит-парадов.

Ответственными за настроение были шоумены Edwin Group (Эдвин Багдасарян, Иван Семёнов, Михаил Сиденко) и Иван Засухин.

_Птаха_ aka _Зануда_. Фото: предоставлено организаторами Группа _Total_. Фото: предоставлено организаторами Группа _Total_. Фото: предоставлено организаторами Дуэт _#2Маши_. Фото: предоставлено организаторами Иван Засухин. Фото: предоставлено организаторами 1 / 5

Безусловно, основная миссия проекта – отметить ярких, смелых, умных и талантливых людей, чьи имена не всегда на слуху, но чья деятельность является ценным вкладом, как в жизнь города, так и в жизнь страны.

Награды вручили Игорь Елистратов, Оксана Леонова, Паша Солеваров, Юлия Крупа, Екатерина Елисеева, Максим Балковский, Галина Коваль, Александр Никулов, Ольга Валикова, Анна Макарова, Виль Гладунов, Юлия Аделова, Владимир Биньковский, Роза Чемерис, Эльвира Булатова, Ульяна Шунина, Алексей Шеин, Елена Кирикова, Вадим Идрисов, Ирина Безрукова.

Генеральный партнёр: мультибрендовый бутик мебели "Royal Interior"

Специальные партнёры: салон света "US.LIGHT", французская косметологическая клиника "Посольство красоты"

Официальные партнёры: "Клиника доктора Елистратова", салон мебели премиум-класса "Estetica", медицинский центр "Plastek", торговый дом "Арес", фитнес клуб "WPrime", торговая марка "Biologique Recherche", салон "Spafesta", ООО "Альтаир-Авто" официальный дилер "Мерседес-Бенц" в Приморском крае, шоурум кухонной техники "Varka"с торговой маркой "Smeg", кофейня-пекарня "Aiffel Bakery", сеть салонов обоев из Южной Кореи "Divina", бьюти бюро "Эстетик" c торговой маркой "Atelier Flou", центр Эстетической медицины "Premium Club", творческое и техническое сопровождение: РА "Пасифик Медиа"

Генеральные информационные партнёры: телеканал "Первый развлекательный СТС" в г. Владивостоке, радио "DFM"

Информационные партнёры: "Новое радио", "Маркет-Радио", кинотеатр "Владивосток", кинотеатр "New Wave сinema", информационный портал "PrimaMedia", "Tysa.ru", журнал "FaceControl", журнал "Собрание exclusive", фитнес-клуб "World Class", фитнес-клуб "Геометрия фитнеса"