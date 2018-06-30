Празднование 80-летия Приморья охватит весь край - Павел Ясевич

Павел Ясевич. Фото: ИА PrimaMedia

Директор департамента внутренней политики региона рассказал о юбилейных мероприятиях (ВИДЕО)

30 июня, PrimaMedia. Праздничные мероприятия, посвященные отмечаемому в текущем году 80-летию Приморского края, охватят весь регион. Во всех муниципалитетах края будут проведены праздничные митинги и концерты, а апогеем празднования станет торжественное собрание заслуженных жителей региона во Владивостоке с вручением памятных и государственных наград в октябре. На день юбилея края в его столице запланирован масштабный праздник и выставка достижений его жителей. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказал директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



