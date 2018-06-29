Выпущенные к Мундиалю сторублевки официально презентовали во Владивостоке

29 июня, PrimaMedia. Памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, презентовали 29 июня во Владивостоке. Журналисты смогли пофотографировать первые российские пластиковые деньги, а потом обменять по номиналу и оставить на память. Тем временем, во Владивостоке спекулянты продают такие банкноты на интернет-сайтах по 300-400 рублей за штуку, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, банкноту введи в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.
Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.
На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.
Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.
Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.
В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров. Однако найти ее в банках Приморского края не так уж и просто.
Как и прежние памятные сторублевки – с Крымом и Олимпиадой в Сочи, – нынешние уже давно продаются спекулянтами гораздо дороже номинала. Мониторинг интернет-сайтов показал, что стоит такая банкнота от 300 до 450 рублей. В продаже серия АА, чем меньше цифра на номере купюры, тем она, как правило, дороже. Можно купить оптом. Пачка в 100 купюр (10 тысяч рублей) продается за 28,5 тысяч. Также популярны "наборы" — за три "стольника" с футболом, Крымом и Олимпиадой просят порядка 1,2 тысяч рублей.