Бизнес. 21:50
Футбольные 100 рублей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Выпущенные к Мундиалю сторублевки официально презентовали во Владивостоке

Банкноты обменяли журналистам по номиналу, тем временем спекулянты продают их на интернет-сайтах по 300-400 рублей

29 июня, PrimaMedia. Памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, презентовали 29 июня во Владивостоке. Журналисты смогли пофотографировать первые российские пластиковые деньги, а потом обменять по номиналу и оставить на память. Тем временем, во Владивостоке спекулянты продают такие банкноты на интернет-сайтах по 300-400 рублей за штуку, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, банкноту введи в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

1 / 7

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров. Однако найти ее в банках Приморского края не так уж и просто.

1 / 4

Как и прежние памятные сторублевки – с Крымом и Олимпиадой в Сочи, – нынешние уже давно продаются спекулянтами гораздо дороже номинала. Мониторинг интернет-сайтов показал, что стоит такая банкнота от 300 до 450 рублей. В продаже серия АА, чем меньше цифра на номере купюры, тем она, как правило, дороже. Можно купить оптом. Пачка в 100 купюр (10 тысяч рублей) продается за 28,5 тысяч. Также популярны "наборы" — за три "стольника" с футболом, Крымом и Олимпиадой просят порядка 1,2 тысяч рублей.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

«Солид Банк» предлагает новый кредит наличными

17:15

«Примсоцбанк» снизил ставки по кредитам до конца лета

28 июня, 09:10

Мелочь на юбилейные монеты обменяют во всех офисах «Примсоцбанка» в Приморском крае

27 июня, 10:15

«Примсоцбанк» снизил ставки по бизнес-кредитам после выхода российской сборной в плей-офф

26 июня, 12:20

Студенты ДВФУ предлагают модернизировать «Сбербанк Онлайн»

25 июня, 17:10

Картина дня

Центр Владивостока перекроют в субботу на День города

17:45

Временный порядок установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные авто продлен еще на год

10:55

Резкое ухудшение погоды ожидает приморцев на следующей неделе

15:25

Коварная Ко: в Хабаровском крае уже несколько дней ищут туриста из Владивостока

12:40

Обрушившийся участок дороги на Станюковича закроют на реконструкцию на два месяца

18:15

Мраморная голова сына Зевса прибыла во Владивосток из Эрмитажа
Алексей Козицкий: «Спецзавод №1» Владивостока и выполнение Указа президента - несовместимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia