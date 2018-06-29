Выпущенные к Мундиалю сторублевки официально презентовали во Владивостоке

Футбольные 100 рублей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Банкноты обменяли журналистам по номиналу, тем временем спекулянты продают их на интернет-сайтах по 300-400 рублей

29 июня, PrimaMedia. Памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, презентовали 29 июня во Владивостоке. Журналисты смогли пофотографировать первые российские пластиковые деньги, а потом обменять по номиналу и оставить на память. Тем временем, во Владивостоке спекулянты продают такие банкноты на интернет-сайтах по 300-400 рублей за штуку, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, банкноту введи в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров. Однако найти ее в банках Приморского края не так уж и просто.

Участники презентации. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые банкноты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Олег Карепов, начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Как и прежние памятные сторублевки – с Крымом и Олимпиадой в Сочи, – нынешние уже давно продаются спекулянтами гораздо дороже номинала. Мониторинг интернет-сайтов показал, что стоит такая банкнота от 300 до 450 рублей. В продаже серия АА, чем меньше цифра на номере купюры, тем она, как правило, дороже. Можно купить оптом. Пачка в 100 купюр (10 тысяч рублей) продается за 28,5 тысяч. Также популярны "наборы" — за три "стольника" с футболом, Крымом и Олимпиадой просят порядка 1,2 тысяч рублей.