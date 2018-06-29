Ольга Голодец нашла во Владивостоке место под музейный комплекс и хореографическое училище

Орлиная сопка. Фото: ИА PrimaMedia

Филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки и зал филармонии разместят на Орлиной сопке, а танцорам построят городок на Русском острове

29 июня, PrimaMedia. Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец в ходе рабочего визита в Приморский край в пятницу, 29 июня, озвучила места, выбранные для размещения во Владивостоке единого музейного комплекса и хореографического училища. Филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской Галереи разместятся под одной крышей на орлиной сопке, а танцорам построят зал на Русском, рядом с кампусом ДВФУ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Вице-премьер начала визит с осмотра основных участков, предлагаемых сегодня под реализацию проекта. Так, она побывала в центре Владивостока и на острове Русском, где ей представили концепцию будущих объектов. Далее Ольга Голодец провела совещание, на котором были рассмотрены основные вопросы, связанные со строительством комплексов. По итогам заседания, прошедшего при участии представителей Минстроя и Минвостокразвития России, администрации Приморья и Владивостока, сотрудников Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи, были определены места размещения объектов.

"Мы определились с землей, это площадка на Аксаковской – бывшее задание ДВФУ, и вторая – на острове Русский, земля пограничная с кампусом", – сообщила зампредседателя Правительства.

По ее словам, на улице Аксаковской, где размещен комплекс зданий, ранее принадлежавших Дальневосточному федеральному университету, будет создан единый музейный комплекс, куда войдут филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской Галереи, а также зал филармонии. На острове Русский, слева от кампуса ДВФУ, появится хореографическое училище, а также будут созданы условия для развития музыкального образования. Кроме того, здесь возведут городок для проживания сотрудников обоих комплексов.

По мнению Ольги Голодец, проект, реализация которого ведется в рамках поручения Президента России Владимира Путина, – серьезный и очень важный для региона, потому что Владивосток – это восточные ворота России. Сейчас в крае уже обозначено "мощное культурное присутствие". Например, моментально стал популярным не только в Приморье, но и за рубежом международный фестиваль "Мариинский", высокий уровень демонстрирует филиал хореографического училища имени Вагановой, воспитанники которого недавно блистательно выступили в Москве.

"Мы возлагаем огромные надежды на культурное развитие региона, и нам кажется, что вклад, который внесет создание новых культурных объектов, придаст региону и новое экономическое звучание", – подчеркнула зампредседателя Правительства.

На Орлиной сопке. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края Ольга Голодец посетила Приморский край. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края Ольга Голодец посетила Приморский край. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края Дальневосточный государственный институт искусств. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края 1 / 4

Отметим, также в ходе рабочей поездки вице-премьер посетила краевой драматический театр имени Горького и Дальневосточный государственный институт искусств.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ в марте этого года предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов.

"Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем другие регионы и города страны", – обозначил глава государства.