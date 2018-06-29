Бизнес. 29 июня, 22:45
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Деньги на кредиты под «Дальневосточный гектар» год пролежали без дела

«Почта банк» остался без 3 млрд рублей

29 июня, PrimaMedia. Фонд развития Дальнего Востока забрал из "Почта банка" 3 млрд рублей, выделенные на выдачу кредитов обладателям "Дальневосточного гектара", передает ИА PrimaMedia. Как оказалось, эти деньги пролежали в банке год без дела.

По словам первого зампредседателя "Почта банка", возврат средств в фонд произошел из-за того, что истек срок предоставляемого депозита. О том, что деньги вернулись на счета Фонда, также указано в его отчетности.

Деньги пролежали в банке год. На них должны были выдаваться кредиты россиянам на обустройство взятых ими Дальневосточных гектаров. Всего ФРДВ направил на эти цели 3 млрд рублей в "Почта банк".

По данным ТАСС, в 2017 году обладатели дальневосточного гектара оформили лишь 24 кредита на сумму 4.5 млн рублей. Общее число заявок одобренных банком составляло 44 тысячи.

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