Машина на газоне Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
Общая дорога

Запаркованные газоны Владивостока: доколе?

Автомобилисты упорно продолжают игнорировать один из важных городских законов (ФОТО)

30 июня, PrimaMedia. Укатанные колесами авто газоны и заставленные машинами бельевые площадки – характерная черта к портрету автомобильного Владивостока. Фотокорры ИА PrimaMedia прошли по городу и запечатлели многочисленные свидетельства хамского отношения автовладельцев к окружающей среде и людям, живущим с ними по соседству.

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Напомним, муниципальный правовой акт о правилах создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городе запрещает парковку на газонах. Нарушение этого закона грозит разбирательством на заседании муниципальной административной комиссии и штрафом от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 80 тысяч рублей.
Нарушителей выявляют работники отдела мониторинга административно-территориальных управлений (АТУ) Владивостока совместно с сотрудниками управления окружающей среды и природопользования городской администрации. Они проводят регулярные обходы по закрепленным территориям, составляя протоколы при обнаружении выброшенного на улице мусора, незаконной торговли и парковок на газонах. Подать сигнал о правонарушителях могут и обычные граждане – для этого нужно сфотографировать автомобиль так, чтобы был виден его номер – и отослать фото в Интернет-приемную официального сайта администрации Владивостока vlc.ru либо на сайт полиции 25.мвд.рф.

Для запрета автомобилистам заезда на тротуары, зеленые зоны, детскую площадку, определения мест для парковки автотранспорта специалисты городского управления экологии рекомендуют собственникам дома инициировать общее собрание, а повесткой дня сделать вопрос о благоустройстве придомовой территории – например, об установке ограждения возле зеленых зон, бельевой и детских площадок. При этом стоит выделить для автомобилистов парковочные места.

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.

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