Мусор. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

С 1 января 2019 года в стране начнется «мусорная реформа»

Вывоз мусора станет дороже на 12%

30 июня, PrimaMedia. В результате "мусорной реформы" в среднем по регионам плата за утилизацию отходов возрастет на 12%. Однако при этом средний рост совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги для населения составит около 1%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на газету "Известия".

В ассоциации "Чистая страна", работающей совместно с профильными министерствами над реформой "мусорной" отрасли, рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую систему считают незначительным. Однако некоторые другие эксперты и участники рынка ожидают более существенного удорожания тарифов.

Как сообщили "Известиям" в Министерстве экономического развития, включение платы за утилизацию ТКО в состав платы за коммунальные услуги приведет к росту платежей граждан. При этом рост платы за утилизацию в различных регионах будет существенно отличаться. Это будет зависеть от наличия полигонов, инфраструктуре по переработке отходов и других факторов.

Напомним, что с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая 2018 года регионы должны были выбрать регионального оператора, а до 1 июля 2018 года — утвердить новые тарифы для населения. После начала работы регионального оператора услуги по обращению с коммунальными отходами исключаются из работ по содержанию и ремонту общего имущества и будут прописаны в отдельной строке.

К 25 июня в 11 субъектах РФ и муниципалитетах работают 13 операторов. Выбраны 170 региональных операторов в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объявили конкурсные процедуры. В Москве, Пермском крае и Самарской области конкурс еще не начался.

Опрошенные "Известиями" операторы мусорного рынка, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что тарифы как минимум в два раза выросли в нескольких крупных городах Ростовской, Курской и Белгородской областях. В Москве рост возможен на 65-70% — также на условиях анонимности утверждают опрошенные изданиями сотрудники столичной "мусорной отрасли".

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