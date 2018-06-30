По 50 баксов с носа: пользователей WhatsApp хотят заставить раскошелиться. Фото: Александр Ратников

Мошенники запустили в приложение массовую фишинг-атаку

30 июня, PrimaMedia. В приложении WhatsApp зафиксирована массовая фишинговая атака. Об этом заявил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET. В результате "нападения" пользователи могут потерять по $49,99, передает ИА AmurMedia.

Схема работает так: пользователям приходят сообщения от кого-либо из списка контактов о "бесплатных кроссовках в подарок в честь юбилея Adidas". Если кликнуть по ссылке — мошенники получают данные геолокации. После этого владельцев смартфонов просят ответить на четыре вопроса анкеты, а для "получения подарка" — нужно поделиться сообщением с друзьями в WhatsApp.

Как выясняется позже, чтобы получить приз с пользователей попросят один доллар, а после введения платежных данных в течение недели списывается совершенно другая сумма — 49,99 долларов. ESET сообщает, что во время ввода платежных данных оформляется подписка на платный сервис. Лишения денег можно избежать, если в течение недели "найти концы" и отписаться от платного контента.