Рост тарифов ЖКХ, ОСАГО по-новому, бюджетники могут остаться без зарплат: что ждать в июле. Фото: Антон Балашов

В июле в России вступают в силу ряд важных поправок и законов

30 июня, PrimaMedia. В России с 1 июля вступает в силу ряд важных поправок и законов. Изменения грядут в тарифах ЖКХ, порядке выплат зарплат бюджетникам, сотовой связи, ипотечных кредитах и ОСАГО. К чему быть готовыми россиянам уже через сутки — в обзоре ИА AmurMedia.

Миру "Мир"

С 1 июля зарплаты бюджетников и стипендии студентов будут приходить только на карты "Мир". Об этом говорит Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". Организациям было рекомендовано заранее подготовиться и оформить своим сотрудникам новые зарплатные карты. С 1 июля банки обязаны блокировать переводы зарплат на карты международных платежных систем. И отправлять их обратно — работодателю и вузам. Чтобы получить свои кровные нужно в течение десяти дней указать счет, куда направить средства.

Эта мера коснется также пенсионеров и всех, кто получает социальные пособия из пенсионного фонда. Напомним, что "Мир" — это карта национальной платежной системы. Ее не могут заблокировать другие страны, на нее не распространяются санкции.

Если у работника карта "Виза" или "Мастеркард", то банк пришлет ему уведомление о невозможности перевести деньги на эту карту и предложит прийти за деньгами в банк.

ОСАГО по-новому

С 1 июля в России будет действовать новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версии документа. Документ будет включать в себя специальный QR-код. который будет содержать информацию о транспортном средстве (модель, номер, регистрационный государственный знак, VIN автомобиля и прочее), данные о владельце авто и периоде разрешенного использования траспорта по страховке.

ЖКХ подрастет

Повышение тарифов на коммунальные услуги ждет россиян традиционно 1 июля. На этот раз к ним прибавятся еще и новые расценки за мусор. Повышение больше всего ждет отдельные регионы. Опережающими темпами в этом году вырастет плата в Санкт-Петербурге, в Якутии — на 6%. Также в антилидерах по росту тарифов — Башкортостан, Кемеровская, Нижегородская и Кировская области.

Ипотека уйдет в онлайн

С 1 июля в России начнет действовать электронная закладная, которую будут использовать при выдаче ипотечного кредита. Эта закладная станет первым шагом на пути оформления ипотеки онлайн. В ней будут отражены сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, наименование кредитного договора, дата и место его формления, сумма, срок уплаты, а также данные об имуществе, купленном в ипотеку.

Закон "Яровой" вступит в силу

1 июля 2018 года вступает в силу резонансный "закон Яровой". Пакет антитеррористических поправок, прозванный так по имени депутата Ирины Яровой, выступившей его инициатором, был принят еще в июле 2016 года. Он вызвал бурную дискуссию в обществе и впоследствии был подкорректирован.

Согласно этому закону, интернет-сервисы в России обязаны хранить трафик пользователей полгода. Это касается мессенджеров, социальных сетей, форумов, сайтов знакомств и других интернет-площадок. Российские операторы распространения информации в интернете теперь обязаны хранить записи звонков, изображения, видео и переписку пользователей в течение шести месяцев.

Крупнейшие российские операторы связи уже заявили, что будут вынуждены потратить на выполнение "закона Яровой" десятки миллиардов рублей. Пока только можно гадать, как это скажется на стоимости услуг связи.

Скрыть опьянение водителям не удастся

С 3 июля определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет по-новому. В ходу останется старый способ — с помощью алкотестера и добавится возможность провести анализ крови. Сейчас вероятность употребления водителем горячительных напитков проверяется только по анализу выдыхаемого воздуха. Кровь, взятую на анализ суд не принимает в качестве улики, так как в законе не прописана возможность устанавливать трезвость по содержанию алкоголя в крови. Допустимый уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3 промилле.