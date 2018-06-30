Водителей ждут новые штрафы. Фото: Илья Табаченко

Водителей ждут новые штрафы

Наказывать автомобилистов будет не только полиция

30 июня, PrimaMedia. Водителей в России в скором времени ждут новые штрафы. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому автомобилистов будут штрафовать за неостановку транспортного средства по требованию сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает ИА AmurMedia.

Сообщается, что автором законодательной инициативы выступило Правительство России. Согласно новому закону, за отказ выполнить требование сотрудника таможни об остановке транспортного средства в приграничных регионах страны владельцу автомобиля придётся заплатить штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Законопроект также предусматривает наделение таможенников полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.

Годом ранее таможне дали право самостоятельно останавливать лишь отдельные категории транспортных средств в приграничных регионах России для проверки соблюдения таможенного законодательства, товаров и документов на них. Одновременно водителям была вменена обязанность соблюдать требование об остановке и предъявлять находящиеся в машине товары к досмотру.

Новый закон позволит досматривать автомобили на основе "риск-ориентированного" подхода — в случае возникновения каких-либо подозрений или необходимости контроля.

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