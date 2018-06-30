Автобусы во Владивостоке изменят схему движения на День города

Автобусы. Фото: ИА PrimaMedia

Ограничения будут действовать с 8.00 до 13.00 (СХЕМА)

30 июня, PrimaMedia. Завтра, 30 июня, во Владивостоке будет временно изменена схема движения автобусов на нескольких маршрутах. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Ограничения будут действовать с 8.00 до 13.00.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на "Авангарде" будут сворачивать направо и двигаться в центр по улице Пушкинской. На остановке "ДВГТУ" автобусы будут разворачиваться и следовать в обратном направлении.

Автобусы, следующие с "Маяка", будут разворачиваться на Посьетской и следовать в обратном направлении по улице Бестужева.

Во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Фото: cайт vlc.ru Во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Фото: cайт vlc.ru Во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Фото: cайт vlc.ru 1 / 3

Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, в районе торгового центра "Клевер Хаус" будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.