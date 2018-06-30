Генеральная репетиция "Крыльев Востока". Фото: телеграмм-канал PrimDiscovery

Ночной Золотой Рог засветился: Sila Sveta провела генеральную репетицию светового шоу

Водная гладь под Золотым мостом расписалась в красивую и разноцветную палитру световых лучей и фонтанов (ФОТО, ВИДЕО)

30 июня, PrimaMedia. Международная студия интерактивных медиапроектов Sila Sveta под Золотым мостом в бухте Золотой Рог провела генеральную репетицию крутейшего светового шоу. Его можно будет увидеть сегодня вечером на набережной Цесаревича в рамках праздника выпускников "Крылья Востока", сообщает ИА PrimaMedia.

Во время репетиции на полчаса водная гладь под Золотым мостом расписалась в красивую и разноцветную палитру световых лучей и фонтанов. Организаторы придумали увлекательный сценарий всего действия. Режиссеры проекта в качестве основы использовали плавучий док Дальзавода. Его боковая поверхность стала экраном. Были показаны короткие ролики о путешествии из Санкт-Петербурга во Владивосток, рассказано о модернизации, учебе, исследованиях, путешествию по миру знаний и др.

Все происходящее сопровождалось музыкой и голосом рассказчика, а в самом конце сюжета – под Золотым мостом прошел легендарный парусник "Паллада", у которого светились паруса.

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Отметим, что студия Sila Sveta ставила "Лебединое озеро" на фасаде Большого театра и организовывала показ футуристичного оммажа Малевичу на стенах Третьяковки.

Светом расписала купол музея ВОВ, а на здание Минобороны спроецировала самую большую в мире 3D-карту звездного неба.

Прокачала лазерами главную сцену музыкального фестиваля Outline.

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Напомним, приморские "Алые Паруса" пройдут во Владивостоке 30 июня. Само мероприятие начнется в 19.30 с выступления лучших творческих коллективов Приморья на специально смонтированной сцене на набережной. Во второй половине программы, в 21.00, на сцену поздравить выпускников выйдут российские "звезды" эстрады — Юлианна Караулова, группа Мальбэк и Сюзанна. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Главная часть праздника запланирована на 22.00. Завершится мероприятие в 22:30 грандиозным салютом.

Фото и видео предоставлено телеграмм-каналом PrimDiscovery.

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