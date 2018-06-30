Ученые рассказали как снизить риск преждевременной смерти. Фото: Александр Ратников

Исследователи проанализировали данные десятков масштабных научных работ

30 июня, PrimaMedia. Ученые из Университета Эксетера и Манчестерского университета рассказали о способе снизить риск преждевременной смерти. Исследователи проанализировали данные десятков серьезных научных работ и пришли к выводу, что обращение к одному лечащему врачу в течение жизни серьезно улучшает качество медицинской помощи и уменьшает риск умереть преждевременно, передает ИА AmurMedia.

Ученые проанализировали данные 22 масштабных научных работ из девяти стран. По их словам, более 80% исследований указали на то, что постоянное наблюдение у одного и того же врача снижает вероятность преждевременной смерти. Исследование было опубликовано в журнале BMJ Open.

Отмечается, что положительный эффект наблюдался как у пациентов врачей общей практики, так и узких специалистов. Исследователи пришли к выводу, что, несмотря на быстрое развитие медицины, человеческий фактор всё еще имеет важное значение при лечении пациентов.