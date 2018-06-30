Станция. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Экстремальное селфи в Уссурийске на фоне электроподстанции едва не стоило парню жизни

Молодого человека госпитализировали с ожогами с территории электроподстанции по улице Фрунзе, 12

30 июня, PrimaMedia. В Уссурийске молодой человек чудом выжил после попытки сделать селфи на фоне высоковольтных проводов, где напряжение превышает 110 тысяч вольт. О трагедии стало известно благодаря видео в социальных сетях, где автор заснял на камеру компанию молодых парней, которые гуляли на территории электроподстанции по улице Фрунзе, 12. Как стало известно из неофициальных источников, один из парней решил сделать селфи, но оступился, после чего его ударило током. Сейчас за жизнь экстремала борются врачи, сообщает ИА UssurMedia.

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